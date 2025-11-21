El presidente del PSPV de la Ribera Baixa deja el partido y arrastra al sector crítico de Sollana

El presidente comarcal del PSPV-PSOE de la Ribera Baixa y exportavoz socialista en Sollana, Ferran Sebastià, ha confirmado su baja como militante del partido junto a un grupo de 22 afiliados de la agrupación -aunque augura que se van a formalizar otras 17 para dejar el colectivo de Sollana reducido a una veintena escasa de afiliados-, tras cinco años de tensiones internas que, asegura, han impedido cualquier avance político en la localidad.

«Lo que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo. Y yo decidí pensar solo en Sollana», afirma citando a Estellés, antes de sentenciar: «El PSPV de Sollana solo está pendiente de guerras internas por el poder y ha olvidado al pueblo. Nosotros ahí no podemos seguir».

«El PSPV de Sollana solo está pendiente de guerras internas por el poder"

Sebastià asegura que, durante este tiempo, su sector ha sido víctima de una estrategia para desarticular el proyecto local que impulsaba desde 2020. «Lo único que recibimos fueron calumnias, traiciones y juego sucio. Nos han utilizado como moneda de cambio de luchas de poder en otros niveles del partido», denuncia.

El exdirigente asegura que el objetivo de su equipo era ofrecer una propuesta municipal progresista, basada en la escucha a las asociaciones vecinales y en nuevos liderazgos. Sin embargo, afirma que el proceso fue torpedeado por la actual ejecutiva local y por el exsecretario general Francisco Senón Rubio.

«Cuando el proyecto empezaba a tomar forma, la respuesta fue una campaña de desprestigio personal. Y eso no habría sido posible sin la colaboración activa de la ejecutiva comarcal y nacional y la pasiva de la provincial», sostiene.

Sebastià pone ejemplos concretos de lo que considera un boicot deliberado: «La ejecutiva nos prohibió repartir folletos en la estación de Renfe para informar del abono gratuito del Gobierno central. Decían que era para promocionarme a mí. Yo les propuse ir todos juntos. Preferían ser invisibles a trabajar unidos», expone.

«Convocaron las primarias cuando yo estaba de viaje de novios"

Otro momento clave, relata, ocurrió durante la elección de la actual secretaria general y portavoz municipal, María Carmen Felip. «Convocaron las primarias cuando yo estaba de viaje de novios. Incluso se planteó hacerlas el mismo día de mi boda», asegura. «Recurrimos la decisión y no obtuvimos respuesta del partido», incide.

También recuerda que la elección de delegados a un congreso extraordinario del PSPV fue anulada tras ganar la candidatura alternativa. «Anularon lo que votó la militancia. Vimos claro que no querían democracia interna».

Sebastià lamenta que el PSPV haya perdido toda capacidad de fiscalización al PP local, que gobierna con mayoría absoluta. «Solo están para cobrar por ir a plenos. No fiscalizan nada. No hablan con el pueblo», critica. «Está siendo la peor oposición de la historia democrática del municipio», subraya, mientras critica al gobierno local: «Sollana está cada vez más sucia y el equipo de gobierno más caro de la historia no está a la altura».

De cara al futuro, Sebastián se compromete a seguir trabajando por Sollana, aunque sin siglas por el momento: «Nunca he aspirado a nada más que a mi pueblo. Ojalá nazca la alternativa que Sollana necesita».