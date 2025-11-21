Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La dueña de la clínica dental de Alzira: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"

La mujer asegura que se está investigando un lote de anestesia tras la muerte de una niña de 6 años y el ingreso en la UCI de otra de 4

La propietaria de la clínica

La propietaria de la clínica / À Punt

Redacción Levante-EMV

Pascual Fandos

La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atendió "no ha sabe qué ha podido pasar".

En declaraciones a los medios, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y se le practicaron unos empastes y que para que la niña estuviera "más relajada" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se la aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".

Tal como ha reconocido la propietaria: "La niña se fue de aquí perfectamente y se empezó a encontrar mal fuera de aquí... no sabemos qué ha podido pasar".

Noticias relacionadas y más

Otra menor de 4 años también tuvo que ser atendida en el hospital, al que arribó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
  2. Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
  3. Desalojan un edificio de Real okupado por siete familias con niños y embarazadas
  4. L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana
  5. Así repartieron los pueblos de la Ribera los excedentes de las donaciones por la dana
  6. La localización de la Sucro romana aún genera más dudas que certezas
  7. «Un tanque de tormenta no evita la inundación; el parking de Bonaire no sirvió»
  8. Antifraude investiga la gestión de la empresa municipal de Almussafes y otorga protección a la denunciante

El parking del Mercat de Algemesí reabrirá en marzo con una inversión de 1,1 millones de euros

El parking del Mercat de Algemesí reabrirá en marzo con una inversión de 1,1 millones de euros

La propietaria de la clínica: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"

La propietaria de la clínica: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"

Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida

Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida

Fallece una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental

Fallece una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental

Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira

Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira

Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental

Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental

Las EGM de Almussafes estrenan su propio "Es-Alert" para situaciones de emergencia

El presidente del PSPV de la Ribera Baixa deja el partido y arrastra al sector crítico de Sollana

Tracking Pixel Contents