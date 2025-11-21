La dueña de la clínica dental de Alzira: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"
La mujer asegura que se está investigando un lote de anestesia tras la muerte de una niña de 6 años y el ingreso en la UCI de otra de 4
La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atendió "no ha sabe qué ha podido pasar".
En declaraciones a los medios, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y se le practicaron unos empastes y que para que la niña estuviera "más relajada" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se la aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".
Tal como ha reconocido la propietaria: "La niña se fue de aquí perfectamente y se empezó a encontrar mal fuera de aquí... no sabemos qué ha podido pasar".
Otra menor de 4 años también tuvo que ser atendida en el hospital, al que arribó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.
