Algemesí revisa el plan contra riadas para adaptarlo a la realidad que mostró la dana

El desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024 supuso un punto de inflexión en materia de inundaciones, especialmente entre los municipios afectados por la tragedia, que tuvieron que aprender a gestionar la catástrofe «in situ». La dana causó innumerables pérdidas, tanto personales como materiales, y arrasó todo a su paso, pero también comportó una serie de aprendizajes en materia de protección, sobre todo entre la ciudadanía, con el fin de evitar que se repita un episodio similar en el futuro.

El Ayuntamiento de Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, ha trabajado durante varios meses en la actualización su plan territorial municipal frente a emergencias. Y lo ha hecho incluyendo algunos de los aprendizajes de aquel 29-0. «Hemos trabajado en la actualización de los planes y hemos incluido aspectos que no se habían tenido en cuenta y que nos percatamos ese día. Por ejemplo, los bomberos tuvieron que acceder desde Alzira a Algemesí por el carril bici porque no había otro lugar por el que pasar», explicó el concejal de Urbanismo, Borja Revilla, en el último pleno celebrado este jueves y tras ser preguntado por esta cuestión.

Revilla también puso como ejemplo la necesidad de «dar un mayor espacio a algunas calles del municipio», ya que, durante la dana, se puso de manifiesto la complejidad a la que se enfrentaron los servicios de emergencia y los cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de poder acceder a algunos puntos de la localidad.

La actualización del plan también incluirá la realización de simulacros, no sólo en los centros educativos, sino que abarcarán a toda la población con el objetivo de que la ciudadanía sepa cómo actuar ante una catástrofe de estas características. Las pruebas también se complementarán con material pedagógico para que los vecinos y vecinas puedan disponer de algunas pautas.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, por su parte, ha explicado que estos planes se actualizan cada seis años, por lo que, en sus palabras, «caducaba este año». El consistorio ha aprovechado esta revisión para adaptarlo a la realidad que mostró la dana. «Antes nos basábamos en simulaciones, pero ahora lo hemos vivido en primera persona. El plan caducaba este año, tanto este como el de riesgo sísmico, y, tras la dana, lo revisamos incluyendo algunos aspectos», afirma el primer edil, quien añade que el protocolo se ha elaborado «de manera más pedagógica para que la población pueda aprender de manera sencilla y conocer algunos aspectos básicos». Además, el consistorio también pretende formar a la población frente a este tipo de emergencias mediante la realización de una serie de cursos.

Sistemas de alerta

Algemesí también pretende mejorar el sistema de avisos a la ciudadanía ante cualquier tipo de emergencia, ya que, tras la riada, el municipio se quedó sin cobertura y, por lo tanto, fue difícil comunicarse. El departamento de informática y la Policía Local de Algemesí, como ya informó este diario, trabajan en la elaboración de un sistema o aplicación de alerta temprana para llegar al mayor número de ciudadanos posible. Alzira también ha creado grupos de Whatsapp para mantener informados a los vecinos.

Este dispositivo se complementará con el restablecimiento del sistema de megafonía. Los megáfonos, que estarán instalados antes de que finalice el año, se situarán en varios puntos del municipio para que la población se mantenga informada. Los sistemas estarán ubicados en altura para que sigan funcionando en el caso de que se viviera una inundación similar. Para ello, el consistorio ha destinado cerca de 35.000 euros. Cabe recordar que, durante la riada, el ayuntamiento informó de todas las medidas a través de sus canales de comunicación, especialmente Whatsapp y redes sociales.