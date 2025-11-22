Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alzira FS busca trasladar el buen resultado copero a la liga en su visita al Inter

El equipo de Braulio Correal llega al duelo necesitado de puntos.

El pívot Yunii pide apoyo a la afición en un partido en el Palau d'Esports.

El pívot Yunii pide apoyo a la afición en un partido en el Palau d'Esports. / Alzira FS

David Chordà

Alzira

Sin apenas tiempo para recuperarse del gran esfuerzo realizado contra Palma y tres días después ante el Móstoles, el Family Cash Alzira FS jugará esta tarde a las 20 h. por cuarta vez en su historia en el pabellón del Movistar Inter. Tras tres derrotas buscará el primer triunfo que le otorgue tres puntos más que le acerque a la zona de permanencia.

Los de Torrejón de Ardoz solo han ganado dos partidos pero también únicamente han caído en dos ocasiones más, contra Jaén y ElPozo, hace seis jornadas. “Han logrado empatar al Barça y Jimbee y ganar en Palma 2-5, donde no caían los isleños desde el 27 de abril de 2024”, explicó Braulio Correal.

Movistar ha comunicado que dejará de patrocinar al club el año que viene “y ha decidido españolizar el equipo con muchos jugadores que han estado y están en la Selección Española”, añadió. Jesús Herrero, Cecilio, Raya, Paniagua, Pirata, Barona, Carlos Bartolomé o Javi Mínguez, autor de nueve goles, son algunos de los jugadores nacionales con los que cuenta Alberto Riquer, a los que se unió el brasileño Chaguinha el año pasado.

Los madrileños ocupan la 10ª posición a dos puntos del play-off y zona que determinará dentro de cinco jornadas qué ocho equipos juegan la Copa de España.

Braulio recuperará completamente a Quixeré, que el martes jugó unos minutos pero aquejado por el jet-lag, después de haber jugado con la sub-23 de Brasil. Seguirán siendo baja Darrieer, Joan y Peiró.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
  2. La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
  3. Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
  4. Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
  5. Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
  6. Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira
  7. Desalojan un edificio de Real okupado por siete familias con niños y embarazadas
  8. L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana

Montserrat descarta restituir los nombres de mujeres en el callejero pese a la ruptura con Vox

Montserrat descarta restituir los nombres de mujeres en el callejero pese a la ruptura con Vox

El Alzira FS busca trasladar el buen resultado copero a la liga en su visita al Inter

El Alzira FS busca trasladar el buen resultado copero a la liga en su visita al Inter

Citricultores de Carcaixent crean una marca de calidad ecológica para frenar el abandono de tierras

Citricultores de Carcaixent crean una marca de calidad ecológica para frenar el abandono de tierras

La gestión de las donaciones de la dana dispara la crispación política en Algemesí

La gestión de las donaciones de la dana dispara la crispación política en Algemesí

El PSOE de Sollana replica al presidente comarcal que deja al partido al estar expedientado

El PSOE de Sollana replica al presidente comarcal que deja al partido al estar expedientado

Algemesí aprueba un presupuesto de 25 millones para 2026, un 5% más que el de este año y el primero sin deuda pública

Algemesí aprueba un presupuesto de 25 millones para 2026, un 5% más que el de este año y el primero sin deuda pública

Alzira signa el conveni de col·laboració per a acollir la 41a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera el 19 d’abril

Alzira signa el conveni de col·laboració per a acollir la 41a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera el 19 d’abril

Los padres de la niña de Alzira dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas

Los padres de la niña de Alzira dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas
Tracking Pixel Contents