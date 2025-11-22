El Alzira FS busca trasladar el buen resultado copero a la liga en su visita al Inter

Sin apenas tiempo para recuperarse del gran esfuerzo realizado contra Palma y tres días después ante el Móstoles, el Family Cash Alzira FS jugará esta tarde a las 20 h. por cuarta vez en su historia en el pabellón del Movistar Inter. Tras tres derrotas buscará el primer triunfo que le otorgue tres puntos más que le acerque a la zona de permanencia.

Los de Torrejón de Ardoz solo han ganado dos partidos pero también únicamente han caído en dos ocasiones más, contra Jaén y ElPozo, hace seis jornadas. “Han logrado empatar al Barça y Jimbee y ganar en Palma 2-5, donde no caían los isleños desde el 27 de abril de 2024”, explicó Braulio Correal.

Movistar ha comunicado que dejará de patrocinar al club el año que viene “y ha decidido españolizar el equipo con muchos jugadores que han estado y están en la Selección Española”, añadió. Jesús Herrero, Cecilio, Raya, Paniagua, Pirata, Barona, Carlos Bartolomé o Javi Mínguez, autor de nueve goles, son algunos de los jugadores nacionales con los que cuenta Alberto Riquer, a los que se unió el brasileño Chaguinha el año pasado.

Los madrileños ocupan la 10ª posición a dos puntos del play-off y zona que determinará dentro de cinco jornadas qué ocho equipos juegan la Copa de España.

Braulio recuperará completamente a Quixeré, que el martes jugó unos minutos pero aquejado por el jet-lag, después de haber jugado con la sub-23 de Brasil. Seguirán siendo baja Darrieer, Joan y Peiró.