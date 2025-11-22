La gestión de las donaciones de la dana dispara la crispación política en Algemesí

La aparición de una gran cantidad de donaciones recibidas tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre en una campa en el polígono de Cotes de Algemesí volvió a marcar el último pleno de la localidad, en el que la tensión y los reproches entre el equipo de gobierno y la oposición fueron protagonistas durante gran parte del debate.

El ejecutivo local afeó a la oposición la difusión de las imágenes de los excedentes a través de las redes sociales, ya que señalaba que habían generado una oleada de vandalismo, mientras que la oposición le exigía explicaciones por la «mala gestión» e, incluso, solicitaba dimisiones. A medida que el debate iba avanzando, la crispación iba en aumento hasta el punto que los socialistas abandonaron el pleno al tiempo que el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, también pedía a alguna de las personas presentes en el salón de plenos que salieran de la sala.

Minutos antes, la portavoz del PSPV de Algemesí y diputada nacional, Marta Trenzano, le recriminaba a Sanchis la imagen que había generado esa situación. «La culpa es de todos menos de quien tiene que ser. Cuando se hace una mala gestión, hay que asumirlo, pedir perdón e intentar solucionar el marrón. No hay que tirar balones fuera ni acusarnos a todos», afirmaba.

Por su parte, Josep Bermúdez, portavoz de Més Algemesí, denunciaba al equipo de gobierno que les acusara de haber derribado el vallado que protegía el solar en el que se encontraban las donaciones. «Me parece fuertísimo que digan que nosotros hemos tirado las vallas porque el vídeo circuló antes de llegar a nuestras manos», explicaba. Bermúdez también exigía dimisiones: «Esto es vergonzoso y, por eso, he informado a la fiscalía». En este sentido, Trenzano también explicaba que, en el momento que los socialistas fueron a grabar el vídeo al solar, «las vallas ya estaban tiradas». «Los responsables son ustedes de que se haya vandalizado la campa», insistía.

La tensión fue incrementando e, incluso, Sanchis silenció el micrófono de Bermúdez tras anunciarle que había agotado el tiempo de su intervención. El portavoz de Més Algemesí reprochaba esta actuación, mientras que el alcalde le indicaba que «bajara la agresividad o lo tendría que expulsar».

El PSPV abandona el último pleno de Algemesí. / Levante-EMV

Durante su intervención, Sanchis aprovechó para explicar a la ciudadanía la cantidad de donaciones que recibió el consistorio tras la tragedia, la manera en la que se repartieron y los puntos habilitados para su acopio y entrega. «Llega un momento en el que hay sobreexceso de excedentes y material que no tiene salida», explicaba, al tiempo que reprochaba al PSPV que, durante su legislatura y coincidiendo con la pandemia, «en el sótano del centro polivalente también había batas, material quirúrgico y mascarillas que estuvieron allí cuatro años y se echaron a perder por la riada».

Las críticas en torno a la gestión de la campa dieron paso a los ataques personales. El alcalde denunciaba en el pleno la gran cantidad de mensajes que recibe día a día en sus redes sociales. «Con esta forma de hacer política promueven que haya pirados que digan que los muertos tendrían que ser los del alcalde o que mientan diciendo que me compré un cochazo o que la primera casa que se limpió fue la mía, cuando no tenía ni luz», indicaba. Añadió: «No son las críticas o la campa, si no su forma de hacer política. Esto es inaguantable». El primer edil anuncia acciones legales, ya que «han sobrepasado todos los límites». «Los servicios jurídicos están recopilando toda la información. Está en manos de abogados y ya les llegará una notificación a varios», concluye en declaraciones a este diario.