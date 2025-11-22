Montserrat descarta restituir los nombres de mujeres en el callejero pese a la ruptura con Vox

La oposición de Montserrat, Compromís y PSPV, confiaba en que la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox supusiera un punto de inflexión en el municipio y que, a su vez, el alcalde popular restableciera algunas de las medidas que había tomado a lo largo de estos meses a petición de la formación de ultraderecha. Sin embargo, el último pleno evidenció que la restitución de estas decisiones, por el momento, no se va llevar a cabo.

Compromís presentó dos mociones en las que solicitaba la restitución de las placas con nombres de mujeres en algunas calles de la ciudad y la recuperación de las suscripciones de publicaciones en valenciano. Ninguna de las dos salió adelante, ya que el PP, Vox y la agrupación independiente Aigua votaron en contra, mientras que Compromís y el PSPV votaron a favor.

La formación nacionalista solicitaba, por una parte, la restitución de las placas que fueron retiradas en febrero de 2024. El proyecto surgió del alumnado del IES Alcalans y el CEIP Evaristo Calatayud para "apoyar a las mujeres relevantes en un municipio en el que el único nombre destacado es el de la patrona de Montserrat". Compromís señaló durante su intervención que "las mujeres destacadas no estaban relacionadas con la política ni con ninguna referencia ideológica". "La retirada estuvo defendida por Vox en un intento de invisibilizar a las mujeres", denunciaba.

Compromís también solicitó recuperar las suscripciones de las publicaciones en valenciano (Saó y Camacuc), que, en sus palabras, consideraban "fruto del peaje que los populares debían pagar para estar en el gobierno". Durante la moción, el portavoz de Vox, Juan José Rández, que ostentaba la concejalía de Cultura, reitera que "si pudiera, las volvería a quitar porque eran catalanistas".

La formación calificó de "nefasto" el paso de Vox por el gobierno municipal. De hecho, Compromís y PSPV, como informó este diario, aplaudieron esta ruptura, que se produjo a finales de octubre, ya que ambos partidos consideraban que era necesario poner una barrera a la ultraderecha. Vox, PP y la formación independiente Aigua entraron al gobierno en diciembre de 2023 tras una moción de censura en la que le arrebataban la alcaldía al PSPV. Sin embargo, casi dos años después, el gobierno volvía a romperse.

Vox tomaba esta decisión después de que el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, le retirara las competencias al concejal de Vox Carlos Martínez tras la polémica surgida por la colocación y posterior retirada de banderas españolas en varios edificios municipales el pasado 12 de octubre. Concretamente, la Policía Local retiró los símbolos por orden de Vilar, un hecho que tensionó al equipo de gobierno y que terminó materializándose en esta ruptura. El PP gobernará en minoría en Montserrat junto al edil de Aigua durante el resto de legislatura, mientras que Vox pasa a formar parte de la opisición. Sin embargo, y a pesar de que Compromís y PSPV creían que "se abría un nuevo tiempo con nuevas propuestas y oportunidades en política local", las dos primeras peticiones no se han cumplido.