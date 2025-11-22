El PSOE de Sollana replica al presidente comarcal que deja al partido al estar expedientado

El PSPV-PSOE de Sollana ha respondido al anuncio de baja en el partido del presidente comarcal y exportavoz local, Ferran Sebastià, que esta decisión se produce cuando tiene abierto un expediente disciplinario interno “motivado por su intervención en la elaboración de candidaturas para las elecciones municipales de mayo de 2023 y otras actuaciones que generaron tensiones y discrepancias dentro de la agrupación local". La ejecutiva local también rechaza, como anunció Sebastià, que hasta 39 militantes puedan seguir sus pasos.

Fuentes de la dirección local señalan que el proceso disciplinario se inició a petición del secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, que tras una investigación interna concluyó en la propuesta de incoación del expediente “por posibles irregularidades en la gestión de candidaturas y en otros comportamientos vinculados a la vida interna del partido". A este conflicto se suma una infracción especialmente relevante: "El impago de las cuotas de afiliación durante más de seis meses, circunstancia registrada en el Departamento de Atención al Militante y la Ciudadanía, y que implica la pérdida automática de la condición de militante conforme a lo dispuesto (…) en los Estatutos Federales y el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos".

La ejecutiva local recalca que "la obligación de colaboración económica es fundamental en el funcionamiento del partido, y que la acumulación de más de medio año de impago de cuotas conlleva, según la normativa estatutaria, la baja del militante de manera automática. Es importante destacar que este procedimiento no exime de responsabilidad en lo referido a posibles conductas disciplinariamente relevantes previas al cese como afiliado".

Ferran Sebastià anunció su marcha con duras acusaciones a la dirección local, a la que acusó de “juego sucio” tras cinco años de tensiones internas.

Cuestiona las bajas de afiliados

La dirección municipal también desmiente públicamente "las afirmaciones que apuntan a que 40 militantes acompañarían a Ferran Sebastià en su salida del partido, o que solo una veintena permanecería en la agrupación". En este sentido señalan que desde hace seis meses, el PSPV-PSOE de Sollana cuenta con 39 afiliados, cifra registrada oficialmente y que refuta las cifras señaladas por Sebastià. El partido defiende que “la agrupación goza de plena estabilidad y cohesión interna".

La dirección local insiste en que todos los procedimientos seguidos se ajustan estrictamente a la normativa interna, garantizando el respeto a los estatutos y los derechos de todas las personas implicadas. El expediente disciplinario continúa su curso reglamentario. El PSPV-PSOE de Sollana reafirma finalmente "su compromiso con el respeto a la legalidad interna, la igualdad de trato, la protección de los derechos de los militantes y la colaboración económica con el partido. La organización recuerda la importancia de actuar siempre desde la lealtad y el rigor estatutario, consolidando así la estabilidad y el funcionamiento democrático de la agrupación local".