El Castellonense tratará de defender el liderato en su visita a La Nucia
Iñaki Rodríguez advierte del peligro del rival, pues posee "una plantilla que está hecha para ganar"
David Chordà
La UD Castellonense visitará esta tarde a las 17 h. el campo del que fue su rival la pasada temporada por el título de liga en la última jornada y que por derrota de ambos, fue a parar al Castellón B. Los albinegros visitarán al CF La Nucia en el Camilo Cano. “Un rival y un escenario donde todo futbolista quiere jugar, contra una plantilla que está hecha para ganar y que reúne todas las características para ser campeón”, indicó el técnico ribereño Iñaki Rodríguez.
Los nucieros están viviendo una temporada para olvidar, especialmente teniendo en cuenta que debía estar arriba sí o sí. Tras un mal arranque con un empate y una derrota, aunque mereció ganar, las victorias contra Alzira y Vall d’Uixó parecían revertir la situación. Sin embargo, la derrota contra el Utiel y los empates ante Buñol y Soneja provocaron la destitución de Berna Ballester. Su sustituto, Vicente Mir, no ha logrado el triunfo con tres empates y una derrota en casa ante el Villarreal C. “Mir tiene jugadores de otra categoría como Joaquín, Messeguer, Juankar o Atienza y le da a sus equipos un ADN de conjunto con pocos errores, intenso, agresivo y competitivo”, explicó el técnico alzireño.
