Dos detenidos cuando acababan de robar en un domicilio de Alzira

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que acababan de robar en un domicilio de Alzira mediante el método del 'impresioning'.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de octubre, cuando los guardias civiles sorprendieron a dos hombres en su coche portando 266 euros en efectivo, varias joyas y piezas de oro cuya procedencia no podían justificar. Además, se encontraron las herramientas de cerrajería empleadas en el 'impresioning', una técnica con la que se fuerza las cerraduras sin causarles daños.

Finalmente se pudo comprobar que estos bienes habían sido sustraídos de un domicilio de Alzira y les fueron reintegrados todos los bienes. Por eso, fueron detenidos los dos hombres, de 27 y 42 años y nacionalidad georgiana, a los que se les imputa un delito de robo con fuerza.

También se pudo comprobar que ambos estaban siendo investigados por la Policía Nacional por varios robos en su demarcación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carlet.