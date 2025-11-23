Opinió
EMSPA: un model de gestió pública que demostra la seua solidesa
Antonio Orea Pedraza
Quan, l’any 2017, l’Ajuntament d’Almussafes va decidir constituir l’Empresa Municipal de Serveis Públics (EMSPAS.L.U.), ho va fer amb un objectiu molt clar: posar en marxa un model de gestió pública capaç de garantir l’eficiència, la sostenibilitat i la transparència en la prestació dels serveis municipals. Hui, quasi huit anys després, els resultats avalen aquella aposta valenta i estratègica.
Les dades més recents així ho confirmen. L’última auditoria financera corresponent a l’exercici 2024, elaborada per l’empresa independent Interpraudi Auditores Consultores, S.L.P., certifica, una vegada més, que les nostres comptes reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat. I ho fa assenyalant que, més enllà de les qüestions ja descrites en l’apartat tècnic de salvetats (habituals i gestionables en tota empresa pública), EMSPA presenta una gestió econòmica ajustada al marc normatiu i uns comptes sòlids que han tancat l’exercici amb beneficis.
Per a mi, com a Conseller Delegat, aquesta nova auditoria no és només un requisit formal. És una confirmació del nostre compromís amb la transparència i del bon treball que realitzen, dia a dia, els 35 veïns i veïnes que formen part de la nostra plantilla. Sense ells, sense la seua dedicació i implicació, aquesta empresa pública no seria el que és hui.
Des del primer dia l’Ajuntament d’Almussafes va apostar per recuperar per al sector públic serveis que fins a 2017 estaven externalitzats. Ho va fer perquè està demostrat que la gestió directa no sols millora el control sobre el servei, sinó que també redueix costos. En el nostre cas, l’estalvi per a les arques municipals és evident: en deixar d’abonar l’IVA que carregaven les empreses privades contractades anteriorment, l’Ajuntament utilitza de manera més eficient cada euro públic.
Vam començar amb una vintena de treballadors i treballadores; hui ja som 35, tots ells de la localitat. Aquesta dada, més enllà de la xifra, representa una aposta per l’ocupació estable, digna i propera. Representa, també, que cada servei prestat revesteix un retorn social directe per al municipi.
A això se suma la millora en la qualitat del servei. El personal d’EMSPA és proximitat, és coneixement del poble, és voluntat de millorar. Quan els serveis públics són prestats per treballadors del municipi, la implicació i l’eficiència augmenten. I els resultats es noten al carrer, als parcs, als edificis públics, en el manteniment i en la resposta ràpida a qualsevol incidència.
Transparència i rigor: els pilars d’EMSPA
Des de la seua creació, EMSPA s’ha sotmés voluntàriament a auditories externes anuals. Cap d’elles ha sigut negativa.
Totes han certificat la fidelitat dels comptes i la correcta gestió dels recursos públics. Açò no és casualitat: és fruit de la planificació, del rigor administratiu i de la responsabilitat en la presa de decisions.
Les empreses públiques, quan estan ben gestionades, són eines extraordinàriament útils per a millorar la vida de les persones. EMSPA n’és una prova. I els bons resultats de l’auditoria de 2024 ens animen a continuar per este camí, reforçant un model de gestió que situa el bé comú, l’eficiència i la transparència per damunt de qualsevol altra consideració.
Com a Conseller Delegat, només puc expressar el meu orgull pel treball realitzat i la meua gratitud al personal i al poble d’Almussafes. Continuarem avançant, amb fermesa i responsabilitat, per mantindre una empresa pública útil, solvent i al servei de tots i totes.
