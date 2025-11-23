La UD Alzira recibe al colista de Tercera

La UD Alzira jugará en Venecia su cuarto y último partido esta tarde a las 17 h. El rival será el CD Roda que viene de ser subcampeón de Liga y jugar Copa contra el Granada, pero ocupa el último lugar de Tercera RFEF.

Tras la gran temporada pasada, el equipo gualdinegro ha perdido varios puntales como Nízar y Meseguer, autores de 11 y 8 goles y numerosas asistencias o Montejano. El club filial del Villarreal ha decidido que este conjunto sea lugar de adaptación de sus canteranos con la principal categoría amateur-semiprofesional valenciana y se ha rejuvenecido, lo que les está pasando factura. “Hemos de formar jugadores, especialmente los que suben de la cantera. Pese a los resultados, considero que no merecemos estar tan abajo”, comentó el técnico castellonense Miguel Ángel Muñoz. Este dirige a dos exalziristas, Marzà y Granados. Bruno, Diego y Morón están lesionados y Joel, así como el entrenador, sancionados.

Por su parte el Alzira quiere coger velocidad de crucero después de los dos empates logrados contra el Torrellano y Recambios Colón. “El equipo aún está a un 40% de lo que quiero de él pero hemos de seguir mejorando. Marcamos goles pero encajamos demasiados (dos en Alicante y contra Castellonense y tres en Catarroja)”, comentó Ramón Llopis. El técnico burrianense ya podrá contar con Tanque, una vez se han resuelto los problemas burocráticos que han ido surgiendo. Por el contrario, ha causado baja el lateral izquierdo Manu Berrocal, que ha vuelto a Galicia por temas familiares. Sento deberá volver a ocupar el carril ya que Jorge Ruiz ha de practicarse el sábado una resonancia. Bono ha empezado a correr aunque sigue con dolor en las costillas y Roman prosigue su recuperación del pie. Tanque luchará por un puesto en el once con Vassi, que se ha recuperado de las molestias que no le permitieron jugar la semana pasada contra Recambios Colón.

Ambos conjuntos no se enfrentan desde hace cuatro años cuando Martí Prera y Lado dieron un 0-2 a los de la Plana Baixa.