Algemesí destina 50.000 euros al monumento de la dana

El Ayuntamiento de Algemesí destinará una partida de 50.000 euros de los presupuestos para 2026 a la construcción e instalación de un monumento en homenaje a las víctimas de la dana, los voluntarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad que se volcaron con los afectados no sól aquella trágica jornada, sino también los meses posteriores. Así lo anunció el alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, durante la presentación de las cuentas anuales. «Era una reivindicación de la ciudadanía. Queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron a salir de la catástrofe», explicó.

El alcalde ya anunció un mes después de la tragedia que la localidad quería tener un gesto de agradecimiento con los centenares de personas que acudieron, la gran mayoría de forma desinteresada, a colaborar con los vecinos en la retirada de objetos, barro y otras tareas.

Tras un primer año de transición, el consistorio ha decidido incluir este monumento en los presupuestos actuales, en los que también se destinan 270.000 euros para instalar un sistema de videovigilancia que conecte todos los barrios del municipio. Las cámaras también servirán para controlar el caudal del río Magro, ya que, con motivo de la reconstrucción de uno de los edificios dañados en el Raval, se situará uno de estos sistemas.