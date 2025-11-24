El Castellonense suma la novena victoria seguida y abre brecha con sus perseguidores

La UD Castellonense sigue contando sus partidos por victorias desde que, hace dos meses ganse 0-3 al Roda. Ya van nueve consecutivas. Solo el Atético Saguntino está siguiéndole la estela a un punto, mientras que abre una brecha de cuatro, seis y ocho con el Atlético Levante, Torrellano y Villarreal C, que pincharon en sus respectivos partidos.

La victoria es doblemente importante porque “es contra un gran equipo que, aunque no lo esté pasando bien, siempre hay que tener en cuenta”. Los albinegros se impusieron 0-2 a la Nucia, que lleva casi dos meses sin ganar, desde que se impuso consecutivamente al Alzira y el Vall d’Uixó. Iñaki Rodríguez salió con Joan Company en portería; Luis Sancho, Enrique, Badal y Marcos Castells, Siscar, Samper, Prats, Murillo y Joe en la zona ancha y Lidón como ariete.

Los ribereños batieron el marco de Carles Fluixà con un balón a la espalda de la defensa, del que se reclamó posición antirreglamentaria de Siscar, que Carrillo García y su asistente no consideraron, y su pase fue perfectamente rematado por Murillo. El técnico castellonense sustituyó a Joe por Fidel Rey en el 63; a continuación, al delantero Lidón por Iker Garijo y en la tercera ventana a Luis Sancho y Jesús Prats por Binu y Marc Abril en el 82. En el tiempo añadido, Siscar culminó perfectamente otra contra que desató la euforia de los aficionados ribereños desplazados al Camilo Cano.

El Castellonense cerrará la jornada el domingo 7 de diciembre a las 16 h. recibiendo al Villarreal C en l’Almenà.