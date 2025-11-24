«Los centros de Lorca» arrasa en Cullera a Escena con 5 premios

Cullera celebró este domingo la ceremonia de clausura y entrega de premios de la XXII edición de la Mostra de Teatre “Cullera a Escena”. La obra triunfadora de la noche fue "Los centros de Lorca", que logró poner de acuerdo al jurado y al público al alzarse con el Premio a la Mejor Obra, dotada con 1.500 euros y el Premio del Público.

El elenco de Antagonista Teatro logró cinco de los ocho premios de la Mostra. A los dos anteriores se sumó el premio al Mejor Actor, para Vicente Cañón; el premio a la Mejor Actriz, "exaequo" para las intérpretes Rosa Rovira y Marta Antolín, y el premio a la mejor Actriz de Reparto para Viviana de Salvador.

La obra vencedora explora la vigencia del universo lorquiano a través de un grupo de intérpretes que entrelaza sus propias experiencias con los temas que marcaron al poeta: la libertad, la maternidad, la estética o la presión social. El resultado es un recorrido emocional que conecta las preocupaciones de Lorca con las del presente.

Por su parte, el Premio a la Mejor Dirección recayó en Aitana Munuera y Emili Chaqués, de la Escola Municipal de Teatre de Sueca, que vuelven a alzarse con este reconocimiento por segundo año consecutivo con la obra "Tribut a la vida de Brian".

El premio a la Mejor Escenografía, por su parte, fue para Rita del Elenc Dramàtic del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts y el Premio al Mejor Actor de Reparto, "exaequo" para Álvaro Quintanar y Daniel Sampedro por su actuación en la obra "Rebeldías Posibles" de la Asociación Cultural Maniquí Teatre.

Durante la velada, dirigida por el humorista Óscar Tramoyeres, se rindió un emotivo homenaje a Puri Fariza, actriz, dramaturga y fundadora de la compañía Tramant Teatre, en reconocimiento a sus más de treinta años dedicada al teatro. Fariza ha desarrollado un teatro comprometido con el público infantil, el teatro de calle y la pedagogía escénica y ha apostado con pasión por el uso del valenciano en sus espectáculos.

A lo largo de estas tres décadas, Fariza ha destacado por su versatilidad interpretativa, su escritura escénica comprometida y su constante labor de impulso al tejido cultural local.