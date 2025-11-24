Un espeso Alzira FS sale goleado de su visita al Inter

Un Family Cash Alzira FS muy espeso en la primera parte no pudo imponerse a un cada vez más firme Movistar Inter que ganó por 5-1 y mantiene a los alzireños en la cola de la clasificación, a seis puntos de la permanencia. La ausencia de jugadores como Cecilio o Pani no fue problema para los interistas, donde todos sus puntales tiraron del carro. Raya y su máximo goleador, Javier Mínguez, marcaron dos tantos y Raúl Gómez uno.

Demostraron una efectividad que no tenía el Family. De hecho, a los cuatro minutos, recuperaron un pase al área de Lechero y Raya se recorrió toda la banda y cruzó a Pereira. El Alzira presionaba a toda cancha, pero en una jugada de córner, a los 10 minutos, Javi Mínguez marcó a placer. Incluso Raúl Gómez se encontró con el larguero. El meta Pereira intentó sorprender llegando al área contraria, pero el veterano de 40 años Jesús Herrero despejó su disparo. Inter jugaba 4-0 moviendo el balón ante la presión del Family para buscar el hueco y sorprender a los ribereños. Por su parte, a estos les costaba entrar en la ordenada defensa interista. “Noté al equipo muy cansado después del esfuerzo contra Palma y el desplazamiento a Móstoles. En los momentos defensivos estábamos muy espesos y también para elaborar y asociarnos. Lo mejor fue el 2-0 al descanso porque podían habernos rematado”, comentó Braulio Correal.

En la segunda parte, Pereira intentó volver a sorprender sin suerte. A los siete minutos Raya vio anulado el 3-0 por un codazo previo a Arechaga. Rubi se quedó a centímetros de contactar a gol un buen centro. Yunii también se encontró con Herreros y con el palo. En otra contra, Raúl Gómez marcó de tiro cruzado. El VIR revisó si el balón había entrado completamente y, esta vez sí, se concedió el 3-0. Un minuto después, le robaron el balón a Cristian Povea y Javi Mínguez condujo el cuero hasta la red. A 2’46” por fin llegó el merecido gol para los alzireños, que ya era anecdótico. Dickson marcó a placer el pase de Yunii al segundo palo. En la jugada habían participado los cuatro jugadores alzireños. “En la segunda parte estuvimos mucho mejor con ocasiones, pero al encajar y arriesgar con portero jugador se fue el partido”, indicó Braulio.

De hecho, en otra pérdida de Cristian a 2’22” la aprovechó Raya para marcar a puerta vacía. En los últimos 17 segundos, Jesús Herreros hizo tres paradas. Una abajo a Pablo García, otra de diez metros a Rubi con la cara y en el último segundo a tiro de Ibarra.

Los de Braulio Correal tendrán una semana larga para preparar el partido que se jugará el domingo a las 13 h. en el Palau d’Esports contra el Quesos el Hidalgo de Manzanares, cuarto clasificado que empató a dos contra Osasuna Magna. “En casa hemos de hacernos fuertes y contamos con la afición. Además, agradecemos a los aficionados que se desplazaron el sábado a Torrejón”, concluyó el técnico alzireño.