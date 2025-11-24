Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
Una unidad del SAMU se ha trasladado para socorrer a la víctima, pero solo ha podido confirmar su fallecimiento
Alzira
Un hombre de 89 años ha fallecido este mediodía en Algemesí tras ser atropellado por un camión en el término municipal de la localidad.
Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), una unidad del SAMU se ha desplazado hasta el lugar tras recibir el aviso del atropello sobre las 11.40 horas.
El equipo médico ha intentado socorrer a la víctima en el lugar de los hechos, pero solo ha podido confirmar su fallecimiento.
...
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
