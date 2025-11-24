Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí

Una unidad del SAMU se ha trasladado para socorrer a la víctima, pero solo ha podido confirmar su fallecimiento

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Una ambulancia, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra

Óscar García

Alzira

Un hombre de 89 años ha fallecido este mediodía en Algemesí tras ser atropellado por un camión en el término municipal de la localidad.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), una unidad del SAMU se ha desplazado hasta el lugar tras recibir el aviso del atropello sobre las 11.40 horas.

El equipo médico ha intentado socorrer a la víctima en el lugar de los hechos, pero solo ha podido confirmar su fallecimiento.

