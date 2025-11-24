Un jachkar tiende puentes entre Cullera y Armenia

El Ayuntamiento de Cullera ha vuelto a demostrar su unión con el pueblo armenio de la localidad. El consistorio ha instalado un "jachkar" (cruz armenia) en el parque de Sant Antoni del municipio como símbolo de memoria, identidad y paz para el pueblo. Además, este monolito también busca recordar, en palabras del ayuntamiento, que "Cullera fue una de las primeras ciudades de España que reconoció el genocidio armenio".

El espacio busca mostrar "el cariño y los lazos de unión que la ciudad sigue construyendo". El acto también contó con la participación de la Associació Racó d'Armènia.