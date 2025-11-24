Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Un jachkar tiende puentes entre Cullera y Armenia

El ayuntamiento instala una cruz armenia en el parque de Sant Antoni como símbolo de memoria e identidad

Momento en el que se descubre la cruz armenia.

Momento en el que se descubre la cruz armenia. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

El Ayuntamiento de Cullera ha vuelto a demostrar su unión con el pueblo armenio de la localidad. El consistorio ha instalado un "jachkar" (cruz armenia) en el parque de Sant Antoni del municipio como símbolo de memoria, identidad y paz para el pueblo. Además, este monolito también busca recordar, en palabras del ayuntamiento, que "Cullera fue una de las primeras ciudades de España que reconoció el genocidio armenio".

El espacio busca mostrar "el cariño y los lazos de unión que la ciudad sigue construyendo". El acto también contó con la participación de la Associació Racó d'Armènia.

