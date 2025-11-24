Vaivén
Un jachkar tiende puentes entre Cullera y Armenia
El ayuntamiento instala una cruz armenia en el parque de Sant Antoni como símbolo de memoria e identidad
Alzira
El Ayuntamiento de Cullera ha vuelto a demostrar su unión con el pueblo armenio de la localidad. El consistorio ha instalado un "jachkar" (cruz armenia) en el parque de Sant Antoni del municipio como símbolo de memoria, identidad y paz para el pueblo. Además, este monolito también busca recordar, en palabras del ayuntamiento, que "Cullera fue una de las primeras ciudades de España que reconoció el genocidio armenio".
El espacio busca mostrar "el cariño y los lazos de unión que la ciudad sigue construyendo". El acto también contó con la participación de la Associació Racó d'Armènia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
- Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
- Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
- Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira
- Desalojan un edificio de Real okupado por siete familias con niños y embarazadas
- L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana