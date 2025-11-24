La Ribera Alta
La Mancomunitat reconoce el trabajo de la Associació d'Esclerosi Múltiple con su Guardó d'Honor
El ente comarcal destaca que la entidad se ha convertido en un referente en el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha otorgado el Guardó d’Honor 2025 a la Associació d’Esclerosi Múltiple de la Ribera durante un acto celebrado el viernes en el Casal Fester de Algemesí. Esta distinción se concede de manera ininterrumpida desde 2007 a personas y entidades que han destacado públicamente en sus actividades artísticas, culturales, deportivas, cívicas, profesionales o investigadoras, promoviendo el progreso cultural, económico y social de la Ribera Alta.
La edición número 19 del Guardó ha sido librada a la Associació d’Esclerosi Múltiple de la Ribera por su compromiso con el bienestar social y, por extensión, con la sociedad. Esta entidad, nacida de la voluntad solidaria y de la empatía compartida, se ha convertido con los años en un referente imprescindible en el acompañamiento a las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y a sus familias.
En el acuerdo de concesión del Guardó, que ha sido unánime, la Mancomunitat reconoce que la asociación ha sabido crear un espacio de comunidad, esperanza y fuerza compartida y su actividad cotidiana, basada en la profesionalidad y la entrega altruista, ha contribuido a visibilizar una enfermedad compleja y a reclamar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Además, ha establecido vínculos con instituciones, centros sanitarios y agentes sociales que han hecho posible una red de ayuda que traspasa el ámbito local y fortalece la cohesión de toda la comarca.
La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, hizo entrega del Guardó junto con el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis Bretones. Recogió la distinción Diego Caballero, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de la Ribera, acompañado por el vicepresidente de la entidad.
