Un motorista con signos de embriaguez colisiona contra los casalicios de Alzira y derriba el pretil del antiguo puente

Un motorista que conducía, presuntamente, bajo los efectos del alcohol derribó el pretil de uno de los casalicios de Alzira, los templetes del siglo XVIII que se conservan del antiguo puente que salvaba el brazo muerto del río Xúquer.

La roca, derribada y precintada, se llevaba las miradas de todos los peatones y de algún que otro conductor en la mañana de este lunes. Quien pasaba junto a ella, no evitaba preguntarse el origen de los daños causados en el conjunto patrimonial, uno de los elementos más característicos de la ciudad tanto por su lugar privilegiado, en la principal avenida, como por la historia que atesoran.

Según confirmaron fuentes policiales a Levante-EMV, los desperfectos del monumento se produjeron durante la madrugada del domingo, alrededor de las 4:00 horas. Un motorista, de unos cuarenta años y que circulaba sobre una moto tipo scooter, colisionó contra el casalicio que alberga una representación escultural de las hermanas María y Gracia, que forman parte de los Santos Patronos de Alzira. Aunque no hubo testigos del accidente, se cree que no se vio involucrado ningún otro vehículo. Fruto de la colisión, quedó derribado el pretil del antiguo puente.

Pretil derribado, con restos de sangre a su alrededor. / Rubén Sebastián

A la llegada de la Policía Local, el accidentado presentaba "signos evidentes" de embriaguez que se vieron agravados por el golpe sufrido, pues tenía serias dificultades para mantenerse en pie. Pese a ello, intentaba abandonar el lugar por sus propios medios. Una persona, que no vio el siniestro, pero sí acudió en su auxilio, le instaba a esperar a las autoridades y al personal sanitario.

El motorista, completamente desorientado y con serias dificultades para saber siquiera dónde residía ni la ruta que debía seguir para llegar a su casa, presentaba una herida en la zona de la ceja, que el casco semi integral que portaba no logró evitar. Al observar los agentes que podría haber sufrido el accidente mientras conducía bajo los efectos del alcohol, intentaron realizarle, sin éxito, la prueba correspondiente. Fue incapaz de soplar.

Una ambulancia se llevó al accidentado, al que se considera responsable, presuntamente, de un delito contra la seguridad vial, por conducción bajo los efectos del alcohol y por no someterse a las pruebas de detección. Asimismo, se investiga si también es autor otro de daños contra el patrimonio, pues las autoridades policiales han enviado toda la información a los técnicos municipales para que determinen el alcance de la afección al histórico monumento.