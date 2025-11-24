El Perelló compra una casa modernista de 1910 para utilizarla como centro de día

El Ayuntamiento del Perelló ha dado un paso firme para preservar su patrimonio histórico al adquirir la emblemática Casa Lliberós, una joya arquitectónica construida en 1910, con la voluntad de rehabilitarla de forma integral y transformarla en un centro de día de uso municipal.

Vista exterior de la Casa Lliberós. / Levante-EMV

El alcalde de la Entidad Local Menor, José Codoñer, formalizó la operación de compra del inmueble, que hasta ahora pertenecía a los hermanos Carlos y Víctor González-Lliberós Sastre. El consistorio ha señalado que esta adquisición responde a una aspiración que se gestaba desde hace varios años y que ha sido una prioridad a lo largo del presente mandado. Asimismo, ha querido expresar públicamente su profundo agradecimiento a los propietarios por haber aceptado traspasar un edificio tan valioso para la comunidad al patrimonio público.

Un edificio con historia

La Casa Lliberós es uno de los ejemplos más antiguos y destacados del “modernismo de Sueca” junto con la Casa Sancho y la Casa Blanca. Erigida en 1910, su construcción se encuadra en una época de bonanza en la zona, cuando el Perelló empezaba a consolidarse como un refugio veraniego para familias acomodadas.

Durante la Guerra Civil, la localidad acogió a diplomáticos y representantes del Gobierno republicano, y algunas de estas casas señoriales –incluida la Lliberós– formaban parte de ese entramado de residencias distinguidas.

Importancia patrimonial

Según la guía turística local, la Casa Lliberós figura entre las viviendas modernistas más relevantes del municipio. Su ubicación en la calle Montesa la convierte en un punto emblemático de la ruta de los monumentos históricos del Perelló. Además, fotografías divulgadas muestran una fachada cuidada, con elementos decorativos que reflejan el estilo arquitectónico de principios del siglo XX.

Firma del acuerdo de compra. / Levante-EMV

Desde el punto de vista urbanístico, el edificio forma parte de una tipología de “arquitectura rural moderna” en l’Albufera, una herencia valiosa que ha resistido el paso del tiempo a pesar del abandono.

Proyecto de rehabilitación

El ayuntamiento ha anunciado que la rehabilitación será integral, lo que sugiere intervenciones en estructura, fachada y espacios interiores. El uso previsto, un centro de día, implicará una adaptación funcional para atender a personas mayores o en situación de dependencia, pero preservando la esencia histórica del inmueble.

La noticia ha sido bien recibida entre los vecinos, que ven con ilusión la conservación de un patrimonio que les conecta con su pasado. Además, el centro de día contribuirá a mejorar la oferta de servicios sociales en el Perelló, reforzando la cohesión comunitaria.

El ayuntamiento ha destacado que el proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia de recuperación del casco antiguo y de las casas modernistas del municipio, un plan que podría consolidar a el Perelló como referente del turismo patrimonial en la Ribera Baixa.