La UD Alzira ya está a un punto del colista tras perder frente al CD Roda

Con gritos de “Fuera, fuera”, entre otros gristos, se despidió la UD Alzira después de perder en el tiempo añadido por 2-3 contra el colista de Tercera, el CD Roda. El marcador fue el resultado de una mala segunda parte en la que el equipo no dominó como en la primera, en la que también en el añadido, tuvo el premio del gol. No tuvo la misma opinión el entrenador Ramón Llopis que consideró que “ganamos todos los asaltos del partido, hicimos un partido muy serio en el que nos vuelve a matar el balón parado como pasó en Catarroja, pero tuvimos buenas oportunidades como la de Sento, un gol anulado que creo que era gol, generamos por la izquierda, por la derecha… No se le puede pedir más al equipo en el tramo final. Yo quería ir a ganar”.

La derrota deja a los azulgranas con diez puntos, en la decimocuarta posición con diez puntos de 36 posibles, empatados con Recambios Colón, Jove Español y el propio Roda, que deja el farolillo rojo en detrimento del Crevillent, que cierra la tabla con nueve unidades.

Ramón Llopis optó por repetir centrales, Manu Castillo y Chust, con Sento en el lateral izquierdo y alineó a Abraham en el lateral en detrimento de Carles Marco. En el centro del campo situó a Cristian y a Hugo Franco en lugar de Leo Ramírez, con Lucas y Bryan en bandas, como premio a la actuación de la semana anterior y Tanque debutó en punta.

Las sensaciones de la primera parte fueron buenas. A los seis minutos Hugo Franco se quedó a nada de rematar un balón que se paseó por el área pequeña y poco después Bryan obligó a Jorge Rives a lucirse con un cabezazo cruzado. Los castellonenses se acercaban tímidamente como un cabezazo de Bryan Albert que buscaba la escuadra. Tanque pudo debutar con gol tras errar un primer chut y recibir el pase de Bryan, pero Rives despejó forzado a córner.

En el tramo final, Pérez Bernad perdonó la segunda amarilla al delantero Alejandro Roz por una patada merecedora de la amonestación aunque fuera la segunda. Precisamente fue Roz el que envió un chut al lateral de la portería. Pasado el tiempo añadido previsto, llegó el premio a la primera parte azulgrana con el gol de Hugo Franco, con un perfecto cabezazo.

En la segunda parte, todo cambió. El Alzira no estuvo fino. Las jugadas a balón parado siguen siendo un lastre para los ribereños. Pasado el cuarto de hora se sirvió un córner largo y en el segundo centro cabeceó a gol el exalzirista David Marzà libre de marca. Llopis dio entrada a Leo por Lucas Alonso para tener más posesión. “Consideré que tenía que jugar Hugo, que lo hizo muy bien y después Leo también cumplió. Hay que tener una plantilla comprometida y que haya 14-15 jugadores titulares”. A veinte para el final, Sento se proyectó en ataque y forzó el despeje de Rives que dio en el larguero y poco después Nacho, que había salido por Hugo Franco, cabeceó alto. Los de la Plana Baixa reaccionaron comandados por Pau Tejón que buscó la escuadra del segundo palo con una rosca. Poco después un fuerte chut desde lejos no pudo atraparlo Vicent Dolz, que impidió el gol de Royo. En otra jugada a balón parado, un córner, fue prolongado e Iván Agudo se adelantó a su defensor para marcar a placer el 1-2.

Aunque la sensación general fue otra, Ramón Llopis considera que “Vicent Dolz apenas tuvo que hacer dos intervenciones pero estuvieron acertados a balón parado”. Vassi entró por el lesionado Chust para reforzar el ataque y por tercera vez fue objeto de penalti, que volvió a transformar Leo a ocho para el final. Tanque reclamó un penalti sobre él de Ramos que el árbitro no quiso pitar. A punto de acabar el tiempo reglamentario un buen centro de Vassi fue abierto atrás por Bryan y Abraham buscó colocar a la escuadra pero se le escapó por poco. Para colmo de males, cuando el empate parecía el mal menor, Abraham perdió un balón en el centro del campo y con un ataque rápido, Agudo remató a los ribereños.

La liga se detiene este fin de semana por la disputa del campeonato UEFA de Selecciones Regionales. El próximo encuentro está programado para el domingo 7 de diciembre a las 12 en Sant Vicent del Raspeig, contra el Jove Español.