Alzira alza la voz para honrar a las víctimas silenciadas por la violencia de género

Un gran crespón ha teñido de color morado la plaza del Carbó, a las puertas del ayuntamiento de Alzira, para conmemorar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Decenas de personas se han concentrado ante el consistorio para recordar a las 38 víctimas que se ha cobrado esta lacra durante este 2025.

El acto, que ha estado acompañado por las notas de una violinista, se ha iniciado con la lectura del manifiesto por parte del alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, y la concejala de Igualdad, Amèlia Blanquer. Durante la lectura, ambos han denunciado que "esta lacra no se puede asumir, por lo que el 25N es una fecha que nos interpela como sociedad y como institución". La corporación ha rechazado todas las formas de violencia de género y han recordado que "detrás de cada número hay una vida rota y una familia destrozada". Blanquer tambén ha incidido en las nuevas formas de violencia, que se llevan a cabo a través de la tecnología. "Nos enfrentamos a retos nuevos como la violencia digital, el acoso a través de las redes sociales, la grabación de vídeos o el uso indebido de la Inteligencia Artificial", ha explicado.

El crespón morado se ha llenado, a su vez, con los nombres de las 38 víctimas que se ha cobrado la violencia machista en España durante este año. Así, parte del público ha dejado una vela con el nombre de la víctima, la edad y el lugar en el que residía para homenajear a estas mujeres.

La conmemoración ha concluido con la lectura de un manifiesto realizado por algunas alumnas del IES Rei en Jaume, en el que han reivindicado la necesidad de "alzar la voz por las mujeres que han sufrido". Han añadido: "Nuestra generación no puede quedarse callada. Asumimos el compromiso de ser el relevo porque queremos unas sociedad donde todas las mujeres vivan libres de violencia". Por ello, han gritado "no sólo por las que no están, sino también por las que están vivas, pero tienen miedo".