Alzira declara la guerra a los solares abandonados

El gobierno alzireño (Compromís, PSOE y UCIN) tiene previsto aprobar en el pleno de este miércoles una nueva ordenanza sobre las condiciones de conservación de los solares sin edificar que establece la obligación de los propietarios de mantener las parcelas en condiciones de seguridad y salubridad, impone la instalación de un cierre perimetral de dos metros de altura y prevé multas de hasta 3.000 euros e incluso, en los casos más graves, la inscripción de la finca en el Registro Municipal de Solares y Terrenos a Edificar que, en la práctica, puede conllevar la expropiación.

El Ayuntamiento de Alzira ha elaborado este nuevo articulado con el objetivo de frenar situaciones de abandono que convierten los solares en focos insalubres, según ha informado el gobierno municipal. El caso más repetitivo se localiza en Tulell, la principal área de expansión urbana de Alzira pendiente de desarrollar, donde también se ubican diferentes centros educativos. El presente curso escolar arrancó con una queja de las familias y equipos directivos por la maleza y suciedad acumulada en parcelas próximas a los colegios y el compromiso municipal de, por un lado, proceder a la limpieza de forma subsidiaria y, por otro, revisar la normativa para poder ser más ágil para abordar este tipo de situaciones frente a los plazos que demoraban cualquier actuación.

La nueva ordenanza establece que los propietarios han de mantener los solares libres de escombros y residuos, con la vegetación controlada y, en caso de presencia de árboles, estos deberán estar debidamente podados. La propuesta que el gobierno municipal eleva hoy al pleno también exige el cierre perimetral de los solares con vallas o cerramientos de dos metros de altura.

Regulación específica en colegios

Por otra parte, establece que los trabajos de mantenimiento se deberán ejecutar anualmente entre los meses de febrero y mayo. En el caso de parcelas situadas a menos de cien metros de centros escolares, el ayuntamiento podrá actuar de forma «directa y subsidiaria» para garantizar la limpieza, repercutiendo acto seguido los gastos a los propietarios

La normativa también incluye disposiciones específicas para los solares que acumulen agua embalsada. En este caso, se impone a los propietarios la obligación de retirarla para evitar la proliferación de insectos. En el caso de piscinas sin uso, también se eixigirá a los dueños el mantenimiento en condiciones adecuadas.

El ayuntamiento llevará a cabo actuaciones de inspección para corroborar que se cumplen las obligaciones de limpieza y mantenimiento y aplicará sanciones en caso de incumplimiento. Se prevén multas de 750 euros en el caso de infracciones leves mientras que las muy graves, relacionadas con la falta de limpieza, desinsectación o desratización, pueden alcanzar los 3.000 euros.

Los procedimientos sancionadores no eximen de las correspondientes órdenes de ejecución que se puedan dictar o de las multas coercitivas que pueda imponer el consistorio.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha señalado que la propiedad comporta unos derechos y unas obligaciones, «y el deber de conservación y mantenimiento es una de ellas». El edil ha indicado que el abandono de parcelas «comporta problemas de seguridad, salubridad, plagas, degradación del entorno y hasta riesgo de incendio» y ha incidido en que «con esta ordenanza queremos regular de forma clara las condiciones en que se deben mantener los solares y establecer medidas concretas y efectivas para garantizar su cumplimiento».