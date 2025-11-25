El CB Sueca logra una contundente victoria ante un rival directo (99-58)

El Velabasket CB Sueca consiguió una contundente victoria (99-58) en el partido contra el Jorge Juan Castelló Since 1907 de Novelda disputado en el pabellón de Les Oliveretes y que, a priori, se presentaba con un enfrentamiento complicado dada la igualdad de los dos equipos en la clasificación.

Los alicantinos arrancaron el encuentro con más intensidad y acierto, sobre todo en el tiro exterior, y consiguieron ir por delante en el marcador hasta el minuto 8 del primer cuarto, cuando los locales consiguieron adelantarse para finalizar con un 22-16. A partir de ese momento el partido entró en una dinámica bastante igualda, pero el Velabasket CB Sueca empezó a dominar la zona (acabaría con 56 rebotes) y puso de manifiesto las dificultades de los visitantes para controlar el partido y frenar los ataques del equipo arrocero, que llegaba al descanso con diez puntos de ventaja (46-36).

En la reanudación, la superioridad local fue en aumento gracias a los triples que hasta ese momento no habían entrado y a la intensidad en todas las acciones, tanto defensivas como ofensivas, que imprimían los jugadores locales y que les distanciaron en el marcador para llegar a la finalización del tercer tiempo con un 76-53. El último cuarto fue de dominio absoluto del equipo de la Ribera, que anotaba 23 puntos por únicamente cinco del equipo visitante.

En resumen, partido muy serio del Velabasket CB Sueca, en el que además de las aportaciones de Marco, Antich, Morata, Luengo o Cervantes, sorprendió la irrupción de Castrillón con 16 puntos. El CB Sueca continúa así en las posiciones altas de la clasificación.