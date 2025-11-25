Cullera y la Barraca ofertan las únicas cien viviendas de obra nueva en la Ribera

La falta de vivienda, tanto en alquiler como en venta, ha provocado un aumento constante de los precios en el mercado inmobiliario. Las grandes ciudades no son las únicas que sufren esta ausencia de inmuebles, sino que la situación también se reproduce en los municipios más pequeños, donde esta escasez todavía se agrava más debido a la falta de terrenos.

La construcción de nuevos hogares es una de las vías para paliar esta falta de hogares. Sin embargo, la ausencia de suelo para poder construir, los problemas burocráticos o la situación del sector constructor y promotor dificultan la creación de nuevas casas. Atrás queda la imagen de grúas llenando de ladrillos y cemento la mayoría de municipios de la comarca. La situación ahora es muy distinta, ya que la Ribera solo dispone de cien viviendas de nueva construcción en venta.

La comarca, según se recoge en un conocido portal de compraventa en internet, solo alberga tres promociones de obra nueva, que se concentran en dos localidades. Una de las promociones se encuentra en la Barraca d’Aigües Vives y las otras dos en Cullera. En total, suman cien pisos con precios que oscilan entre los 211.000 euros y los 449.000 euros.

Una de las empresas proyecta una promoción de 48 viviendas adosadas cerca del campo de golf en la Barraca d’Aigües Vives con una piscina comunitaria, gimnasio, jardines, áreas de descanso y zonas recreativas. Según la descripción, las viviendas, con una superficie de entre 165 y 210 metros cuadrados, cuentan con entre tres y cuatro habitaciones, cocina equipada, tres baños y plaza de garaje. La empresa recoge en su página web que, por el momento, se han vendido tres inmuebles y prevé que la primera fase esté terminada en mayo de 2027, por lo que la fecha de entrega de llaves sería en julio de 2028.

A esta promoción se suma también en la Ribera Alta, como ya informó Levante-EMV hace unos días, los proyectos que se ultiman para construir viviendas en Tulell el próximo año. Así, y tras un período de 16 años de parálisis absoluta, las constructoras vuelven a mostrar interés por impulsar promociones en este sector ya urbanizado de Alzira.

Cullera, según se recoge en este portal de compraventa, es la ciudad con más ofertas de obra nueva, ya que aparecen dos promociones con un total de 52 apartamentos.

Una de las empresas ofrece 37 pisos distribuidos en seis plantas en la zona de Sant Antoni. Las personas interesadas pueden acceder a pisos, áticos y dúplex de entre una y tres habitaciones. Además, la promotora también proporciona piscina, zona de fitness, sala de yoga, spa e, incluso, espacios para trabajar. En este caso, el piso más asequible cuenta con un dormitorio, con 51 metros cuadrados, por un precio de 211.000 euros, mientras que el dúplex con tres dormitorios y 104 m2 asciende a 449.000 euros. A ello se suma el coste de la plaza de garaje, que se sitúa en 19.500 euros. En este caso, la empresa no garantiza una fecha estimada de acceso al inmueble.

La segunda promoción ofertada en Cullera, según se recoge en el citado portal, se sitúa en el Racó. En este caso, la empresa ofrece quince apartamentos de obra nueva distribuidos en planta baja y dos alturas, que contarán con dos dormitorios dobles y dos baños. Los pisos, con una superficie de entre 66 y 73 m2, tienen un precio de entre 274.000 y 344.000 euros. La empresa también proyecta zonas verdes y piscina, mientras que las viviendas de la planta baja y el segundo piso también disponen de terraza. La promotora explica en el anuncio que la obra ya cuenta con licencia y, por lo tanto, el plazo para la entrega de llaves se situaría en el cuarto trimestre de 2027.

La falta de oferta residencial -frente a la elevada presencia de pisos turísticos- en Cullera comporta que los alquileres se disparen hasta los 2.800 euros mensuales, mientras que la compra de una vivienda se sitúe en torno a los 216.000 euros por un piso de 90 m2, ya que el coste medio por metro cuadrado es de 2.405 euros en la actualidad. El elevado precio ha comportado que el arrendamiento de habitaciones se mantenga al alza. La localidad cuenta actualmente con una decena de dormitorios disponibles, que oscilan entre los 300 y los 850 euros dependiendo del tamaño del dormitorio, su ubicación y el número de personas con las que se comparte el inmueble.