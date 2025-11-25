Un curso pionero busca mejorar la capacitación digital de los jóvenes de Sueca

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sueca ha puesto en marcha una nueva iniciativa formativa dirigida a la población joven del municipio con el objetivo de potenciar su acceso a oportunidades laborales en el ámbito de la transformación digital. La propuesta, desarrollada en colaboración con la consultoría IOBG Agentes del cambio, ofrece un completo itinerario formativo gratuito que permitirá a los y las participantes adquirir competencias altamente demandadas en el mercado actual.

La concejal de Juventud, Roser Viñoles, ha destacado que nos encontramos en “un momento decisivo en el que la digitalización, el análisis de datos y la ciberseguridad se han convertido en habilidades esenciales para cualquier persona joven que aspire a crecer profesionalmente”. En este sentido, subrayó que el programa “apuesta por una formación especializada sin coste para el alumnado, basada en competencias de digitalización, marketing 360º, big data, ciberseguridad y transformación empresarial”.

El proyecto, financiado con fondos europeos y estatales, no solo facilitará conocimientos de vanguardia, sino que también permitirá al estudiantado desarrollar un proyecto real de transformación digital, acompañado de mentoría profesional. Al finalizar el itinerario, quienes hayan completado la formación recibirán una acreditación oficial que reforzará notablemente su empleabilidad.

La previsión es que el curso se inicie el lunes 12 de enero, con una sesión presencial a la semana, que tendrá lugar todos los miércoles por la tarde. El programa cuenta con un máximo de 30 plazas, lo que permitirá una atención personalizada y un seguimiento directo del progreso de cada participante.