Un curso pionero busca mejorar la capacitación digital de los jóvenes de Sueca
El ayuntamiento ofrece treinta plazas de un itinerario formativo gratuito para mejorar las oportunidades laborales
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sueca ha puesto en marcha una nueva iniciativa formativa dirigida a la población joven del municipio con el objetivo de potenciar su acceso a oportunidades laborales en el ámbito de la transformación digital. La propuesta, desarrollada en colaboración con la consultoría IOBG Agentes del cambio, ofrece un completo itinerario formativo gratuito que permitirá a los y las participantes adquirir competencias altamente demandadas en el mercado actual.
La concejal de Juventud, Roser Viñoles, ha destacado que nos encontramos en “un momento decisivo en el que la digitalización, el análisis de datos y la ciberseguridad se han convertido en habilidades esenciales para cualquier persona joven que aspire a crecer profesionalmente”. En este sentido, subrayó que el programa “apuesta por una formación especializada sin coste para el alumnado, basada en competencias de digitalización, marketing 360º, big data, ciberseguridad y transformación empresarial”.
El proyecto, financiado con fondos europeos y estatales, no solo facilitará conocimientos de vanguardia, sino que también permitirá al estudiantado desarrollar un proyecto real de transformación digital, acompañado de mentoría profesional. Al finalizar el itinerario, quienes hayan completado la formación recibirán una acreditación oficial que reforzará notablemente su empleabilidad.
La previsión es que el curso se inicie el lunes 12 de enero, con una sesión presencial a la semana, que tendrá lugar todos los miércoles por la tarde. El programa cuenta con un máximo de 30 plazas, lo que permitirá una atención personalizada y un seguimiento directo del progreso de cada participante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
- Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
- Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
- Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira
- L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana