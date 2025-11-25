Estefanía Mora y Roberto Lorente, Clavarios Mayores de la Semana Santa de Alzira
La Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira ya tiene máximos representantes para el año 2026. Se trata del matrimonio alzireño formado por Estefanía Mora Pérez y Roberto Lorente Palao, quienes ostentarán el cargo de Clavarios Mayores el próximo año.
Los nuevos Clavarios Mayores de la ciudad están vinculados a la Semana Santa desde la M.I. Archicofradía Jesús de Nazareno y Nuestra Señora del Sufragio, a la que Roberto pertenece por tradición familiar y Estefanía desde el año 2012, ambos muy vinculados a la banda de tambores, donde han desempeñado cargos en la directiva de la misma, según informa la Junta de Hermandades.
Además, Estefanía también pertenece a la Real Cofradía Virgen de los Dolores por tradición familiar y Roberto a la Hermandad de Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía desde el año 1991, donde ejerció como director de la banda en dos ocasiones.
