El Misteri d’Elx se solidariza con la Festa de Algemesí con un concierto tras la dana

La Escolania y la Capella del Misteri d’Elx ofrecerán un concierto el próximo domingo 7 de diciembre (19,45 h), víspera de la Inmaculada Concepción, en la Basílica Menor de Sant Jaume de Algemesí, según ha informado el Patronat de la Festa de la Mare de Déu de la Salut.

El acto se enmarca en un año de especial significación espiritual y patrimonial, de gran trascendencia tanto para Algemesí como para Elx, ya que confluyen la conmemoración del centenario de la coronación de la Mare de Déu de la Salut (1925-2025) y el LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de l’Assumpció de Maria (1959-2025).

Se trata además de dos celebraciones reconocidas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Misteri d’Elx y la Festa de la Mare de Déu de la Salut. El concierto nace también como un gesto de solidaridad tras los efectos de la dana de octubre de 2024. Elx expresó en aquel momento su voluntad de ofrecer apoyo a Algemesí a través de la música y la cercanía entre ambas ciudades.

El Patronato de la Festa ha invitado a la ciudadanía, devotos, estudiosos del patrimonio y amantes de la música sacra a participar en lo que presenta como un acto único, que cerrará solemnemente un año repleto de celebraciones, en el marco de la Basílica Menor de Sant Jaume.