Sueca toma el relevo de Alzira como capital provincial de la Semana Santa

De Alzira a Sueca. La capitalidad provincial de la Semana Santa seguirá en la Ribera un año más tras formalizarse el relevo de la sede diocesana en un acto celebrado en la ciudad arrocera el pasado fin de semana. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa de Sueca, Álex Quilis, y el alcalde, Julián Sáez recibieron el báculo diocesano y el cuadro que simboliza el relevo como ciudad sede del evento.

Para Quilis, recoger el testigo de Alzira y convertirse en sede diocesana del año 2026 representa "un impulso de ánimo y apoyo a la Semana Santa suecana, además de una manera de poner en valor el trabajo de personas como Lola Monleón, quien fuera la gran precursora de este tipo de encuentros, hace más de cuarenta años".

Por su parte, Sáez felicitó a Alzira "por haber sido una dignísima sede diocesana en 2025". "Para Sueca, es un honor tomar el relevo en 2026, pero también un reto y una responsabilidad que asumimos con mucha ilusión todos los cofrades y el propio ayuntamiento. Sueca es una ciudad acogedora y hospitalaria que tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Les esperamos. Serán bienvenidos", añadió el alcalde.

El calendario empieza ya a llenarse de actos. Incluye, entre otros, una jornada de convivencia entre las diócesis de la provincia de Valencia el 31 de enero. Aunque habrá que esperar hasta el 1 de marzo para la inauguración de la que será la XLIII Exposición Diocesana de Semana Santa, en la que se mostrará una gran diversidad de objetos y vestimenta de las diferentes cofradías participantes. Finalmente, el 7 de marzo, tendrá lugar la XXXVII Procesión Diocesana, en la que se espera una participación de alrededor de 3.000 personas. En ambas, exposición y procesión, participarán las juntas de hermandades y cofradías de los 35 municipios que conforman la Diócesis de Valencia.

"Sin duda, la procesión será un acto muy emocionante y, por ello, me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía de Sueca que tenga el gusto de participar, porque estos acontecimientos ocurren pocas veces. De hecho, la primera que se celebró fue en nuestra ciudad, hace 37 años, gracias al impulso de varias personas, entre ellas, Lola Monleón", concluyó la concejala de Semana Santa y Actos Religiosos, Carolina Torres.