Alzira repara de nuevo las casetas vandalizadas del aparcamiento subterráneo de Tulell

El Ayuntamiento de Alzira limpiará la suciedad y reparará nuevamente los desperfectos que presentan las casetas de acceso al aparcamiento privado más grande de la ciudad, el construido bajo el bulevar de la zona de expansión de Tulell. El consistorio actuará de forma subsidiaria para mejorar las condiciones de salubridad y seguridad de la zona. La falta de mantenimiento y el vandalismo han convertido el lugar en un punto problemático, especialmente dado el carácter educativo que ha adquirido la zona con la presencia de centros de enseñanza de distintas etapas estudiantiles.

Como ya ha informado Levante-EMV en el pasado, el aparcamiento subterráneo ha registrado múltiples desperfectos a lo largo de los años. Tanto las casetas que sirven de entrada como los bancos para sentarse instalados en la zona son un lienzo sobre el que han proliferado todo tipo grafitis, en su mayoría garabatos de nulo valor artístico. Pero no es este aspecto el más preocupante. Los cristales rotos de las claraboyas y las barandillas destrozadas junto a estas representan una situación de riesgo. Además, han contribuido a que en el interior se acumule el agua proveniente de las lluvias, la cual adquiría un tono verdoso y un carácter putrefacto con el paso del tiempo. El consistorio también ha tenido que intervenir en el pasado de forma subsidiaria por este aspecto concreto.

Una palmera sobresale de una claraboya. / PERALES IBORRA

Sin embargo, ahora la actuación municipal se centra en reparar las casetas, que han sido objeto de reparaciones y posteriormente vandalizadas en diversas ocasiones. Algunas de ellas se han vallado al retirarse las barandillas metálicas para evitar posibles caídas. En otras, estos elementos ya han desaparecido y se han sustituido por cemento y hormigón. En paralelo, también se contempla la limpieza del lugar, pues además de la vegetación que se ha abierto paso con el avance del tiempo, la decena de casetas que dan acceso al aparcamiento se han convertido en basureros improvisados para los incívicos. Mención aparte, en el lugar también se pueden encontrar numerosas prendas de ropa, mantas, colchones y restos de comida que evidencian su uso como cobijo por parte de personas sin hogar.

El concejal de Urbanismo Andrés Gomis, ha explicado que actuación subsidiaria por parte del ayuntamiento llega tras "un procedimiento muy largo". "Hay muchos propietarios a los que interpelar, particulares, empresas que ni siquiera tienen actividad, bancos, la Sareb… Es imposible ponerles cara y ni siquiera existe un interlocutor que permitiera facilitar la comunicación", ha afirmado.

Igualmente, ha destacado que durante meses "se han abierto muchos expedientes" por las deficiencias, hasta que, finalmente, el consistorio ha podido ponerse manos a la obra. "Es un problema que nos ha dejado el desarrollo de aquel sector que estamos pagando ahora. Aquello no puede continuar así, genera problemas de salubridad y seguridad", ha asegurado.