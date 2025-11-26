Arde una furgoneta en el aparcamiento de la Copal de Algemesí

La rápida intervención de agentes de la Policía Local de Algemesí y de trabajadores de la Copal han evitado que un incendio declarado este miércoles en una furgoneta que se encontraba estacionada en el aparcamiento de la cooperativa se propagara a otros vehículos ubicados en su entorno, según han informado fuentes policiales a través de las redes sociales.

Un aviso del 112 ha alertado de que un vehículo ardía en el aparcamiento de la Copal y los agentes se han dirigido rápidamente a la cooperativa, donde se han encontrado una furgoneta en llamas que tenía muy cerca un tractor con plataforma y diversos vehículos.

La rápida actuación para atacar ellas llamas ha permitido contener el fuego y evitar su propagación. Los bomberos ha procedido finalmente a la extinción del incendio.