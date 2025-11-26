Arde una furgoneta en el aparcamiento de la Copal de Algemesí
La rápida intervención de la Policía Local y de trabajadores de la cooperativa ha evitado que el fuego se propagara a otros vehículos
La rápida intervención de agentes de la Policía Local de Algemesí y de trabajadores de la Copal han evitado que un incendio declarado este miércoles en una furgoneta que se encontraba estacionada en el aparcamiento de la cooperativa se propagara a otros vehículos ubicados en su entorno, según han informado fuentes policiales a través de las redes sociales.
Un aviso del 112 ha alertado de que un vehículo ardía en el aparcamiento de la Copal y los agentes se han dirigido rápidamente a la cooperativa, donde se han encontrado una furgoneta en llamas que tenía muy cerca un tractor con plataforma y diversos vehículos.
La rápida actuación para atacar ellas llamas ha permitido contener el fuego y evitar su propagación. Los bomberos ha procedido finalmente a la extinción del incendio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
- Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
- Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
- Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira