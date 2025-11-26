Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic

La Fundación Limne ha firmado un acuerdo de colaboración con un propietario de Alberic para destinar 8.275 metros cuadrados de terreno agrícola a la restauración ambiental del Xúquer. La actuación forma parte del proyecto “Canya a la canya”, impulsado por el Consorci de la Ribera y la propia Fundación Limne en trece municipios de la cuenca baja del Xúquer. El convenio, que se enmarca en las iniciativas de Custodia Fluvial que promueve este proyecto desde 2022, permitirá ampliar el espacio fluvial y habilitar una zona de laminación de avenidas, destinada a mitigar los efectos de crecidas y episodios de lluvias torrenciales.

Una actuación clave tras la dana

La intervención cobra especial relevancia tras la grave dana de octubre de 2024, que evidenció la vulnerabilidad de la Comunitat Valenciana ante episodios extremos y la urgencia de devolver espacio a los ríos para que puedan gestionar de forma natural los grandes caudales.

En la parcela se llevarán a cabo trabajos de restauración ecológica, entre ellos la retirada de especies exóticas invasoras —como la caña—, la recuperación de vegetación de ribera potencial, la adecuación y estabilización de márgenes y el cumplimiento de la zona de servidumbre hidráulica.

“Canya a la canya” cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su objetivo es promover la restauración ecológica de tramos urbanos del Júcar y consolidar la Custodia Fluvial como herramienta de cooperación entre administraciones y propietarios.

El acuerdo, con una duración inicial de dos años prorrogables, compromete a Limne a buscar financiación, tramitar los permisos necesarios y supervisar el desarrollo de las actuaciones, en coordinación con el propietario y las administraciones competentes.

Más espacio para el río, más seguridad para el territorio

La finca de Alberic se suma a otras parcelas agrícolas utilizadas como zonas de laminación en Alzira, donde ya se ha demostrado su utilidad para reducir los caudales punta durante una avenida. Estas áreas permiten almacenar temporalmente el agua en momentos de crecida, ampliando la sección del cauce y disminuyendo el riesgo de inundaciones aguas abajo.

Las entidades implicadas continúan buscando nuevos propietarios comprometidos con la gestión sostenible del territorio para ampliar estas zonas estratégicas en los puntos donde el río rompe y desde los cuales el agua puede laminarse de forma controlada.