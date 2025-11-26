CSIF alerta de la falta de médico de empresa para los sanitarios de la Ribera

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los más de 3.000 trabajadores que componen el Departamento de Salud de La Ribera no tienen un médico de empresa propio desde junio. La ausencia se ha agravado recientemente al carecer también de servicio de enfermería.

El sindicato ha explicado que, inicialmente, la falta de médico se atribuyó a una "incidencia temporal", pero "se ha consolidado en el tiempo, generando una situación de desprotección del personal que presta sus servicios en el departamento". A su juicio, podría tratarse de un caso de "incumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)".

Aunque los representantes de CSIF han asegurado que, de forma semanal, un médico de empresa del departamento del Hospital Universitario Doctor Peset de València se desplaza hasta Alzira, también lo considera "insuficiente para cubrir las necesidades de una plantilla tan numerosa". "Está provocando una sobrecarga laboral significativa para el facultativo, quien debe asumir la vigilancia de la salud de los profesionales de ambos departamentos", exponen.

Asimismo, el sindicato ha insistido en que la existencia de este profesional es una obligatoriedad legal de empresas públicas y privadas para garantizar la vigilancia de la salud de los empleados. "Esto requiere ofrecer reconocimientos médicos periódicos y específicos, adaptados a los riesgos de cada puesto de trabajo. El médico de empresa, además, se encarga del seguimiento de incapacidades y accidentes, evalúa la adecuación del puesto de trabajo a la salud del trabajador y recomienda las adaptaciones si fueran necesarias. También colabora en los comités de seguridad y salud, participando en la investigación de accidentes e implementando medidas de mejora", ha detallado.

Por último, ha reclamado un profesional a tiempo completo para el departamento de salud comarcal y ha instado a la Conselleria de Sanidad a tomar las medidas necesarias para ello.