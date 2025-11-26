La Diputació financia una veintena de proyectos en la Ribera con una inversión de 1,3 millones

La Diputació de València ha aprobado 19 nuevos proyectos del Pla Obert en las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa en sus dos últimos decretos validados a mediados de noviembre. La inversión que realiza la corporación provincial para financiar estos proyectos asciende a 1,3 millones de euros.

El área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, coordinadora del Pla Obert, ha dado luz verde a 11 nuevas actuaciones correspondientes a ocho municipios de la Ribera Alta, además de otras dos para la Mancomunitat, con una inversión total de 970.000 euros. En la Ribera Baixa, son seis los proyectos que se desarrollarán en cuatro localidades y en la entidad local menor de El Mareny de Barraquetes, cuyo coste está estimado en 320.000 euros.

Entre los proyectos aprobados en la comarca de la Ribera Alta, destaca la rehabilitación integral del trinquet de Carlet, que será financiado con 255.000 euros procedentes de la Diputación. Por su parte, el Ayuntamiento de Alzira va a poder llevar a cabo la repavimentación de varios viales en su caso urbano, unos trabajos que suponen una inversión de 200.000 euros. El otro gran proyecto es el de las obras de mejora y modernización del centro de día de Montserrat, con un presupuesto de 286.000 euros. Montserrat también va a adquirir unas canastas de baloncesto para su polideportivo de Les Valletes.

Además de estas cuatro actuaciones, el Ayuntamiento de Real ha visto aprobados tres proyectos relacionados con la adquisición de mobiliario para instalaciones culturales y la compra de un vehículo para emergencias. Por último, Alberic va a acometer la reparación de la carretera que conecta con Massalavés; Benimodo renovará la red de agua potable en varias de sus calles; Sumacàrcer implementará mejoras en su teatro auditorio; y Carcaixent ampliará las dotaciones del centro de servicios sociales municipal. Las dos solicitudes de la Mancomunitat de la Ribera Alta que han recibido luz verde están relacionadas con el refuerzo del servicio de recogida de animales.

En cuanto a la Ribera Baixa, el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera va a adquirir un inmueble para destinarlo al archivo y otros servicios municipales. Además, se han aprobado dos proyectos para El Mareny de Barraquetes, que ejecutará mejoras en el polideportivo municipal y en la casa de la música. Por su parte, Polinyà de Xúquer va a actuar sobre la zona de recarga para coches eléctricos, mientras que Fortaleny renovará el pozo y los depósitos de agua municipales. Finalmente, Riola acometerá reformas en el hogar del jubilado.