Evacúan a una mujer de 83 años tras declararse un incendio en una finca de Corbera

Una mujer de 83 años ha sido asistida por el personal médico por inhalación de humo y trasladada al Hospital Universitario de la Ribera como consecuencia de un incendio declarado a las 08:38 horas de este miércoles en una vivienda del Passeig País Valencià de Corbera, que ha movilizado a varias dotaciones de bomberos y ha obligado a evacuar a una vecina del edificio como medida de precaución. El fuego, que se inició en un piso situado en la tercera planta, ha quedado completamente extinguido poco después gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de los parques de Gandia, Cullera y Alzira, así como un sargento procedente del parque de Alzira. El CICU, por su parte, ha desplazado una unidad SVB, cuyo equipo sanitario ha asistido a la mujer. A la llegada los bomberos encontraron el incendio localizado en el interior de una de las viviendas, donde no fue necesario rescatar a ningún ocupante.

No obstante, el humo ascendió por el edificio y afectó especialmente a la cuarta planta. Allí, los bomberos localizaron a una vecina que precisó ser evacuada por seguridad. Para ello, utilizaron una capucha de rescate —un dispositivo que permite respirar aire limpio durante la evacuación en ambientes con humo— y la trasladaron hasta la vía pública sin que sufriera daños.

Una vez asegurado el edificio y ventiladas las zonas afectadas, los bomberos dieron por finalizada la intervención. Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, que no ha provocado heridos de consideración pero sí daños materiales en la vivienda afectada.

Las autoridades locales recuerdan la importancia de mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y de gas, así como de tener operativos los sistemas de prevención y detección de incendios en los edificios residenciales.