El Grupo Ferrero inyecta 140 millones para crear un hub tecnológico del helado en su planta de Alzira

La tradición heladera que arrancó en Alzira allá por el año 1964 de la mano de Avidesa, buque insignia de las empresas de Luis Suñer, tomará un nuevo impulso con la apuesta del Grupo Ferrero por la planta Ice Cream Factory Comaker (ICFC), que la compañía ha situado como eje del desarrollo y expansión de la cartera de helados de Ferrero en Europa y desde al que lanzará nuevos productos con marca propia.

El Grupo Ferrero ha aprobado una inversión de 140 millones de euros para impulsar la transformación de la planta de Alzira para convertirla en su hub tecnológico europeo para el desarrollo de helados. Este movimiento estratégico posicionada a la Comunitat Valenciana como un territorio clave dentro de los planes de crecimiento de la compañía en esta caregoría.

Ferrero aterrizó en Alzira con la adquisición de la firma Ice Cream Comaker, heredera de la antigua Avidesa que bajo la dirección de Guillermo Lamsfus se había especializado en la fabricación de marcas blancas. El proceso de compra se completó en el año 2021 y el grupo empezó a producir en Alzira sus propios helados. Fuentes de la compañía han destacado que la planta está ya plenamente integrada en el ecosistema global del grupo y asumirá un papel fundamental en el desarrollo de la cartera de helados. “Esta decisión forma parte de un plan a largo plazo diseñado para consolidar el crecimiento de la compañía en este segmento, aprovechando el potencial industrial y humano de la región”, inciden las mismas fuentes.

Para lograrlo, Ferrero ha aprobado una inversión de 140 millones de euros como parte de un ciclo de modernización centrado en mejoras tecnológicas e industriales en la planta. Con esta inversión, el grupo ampliará la capacidad de la misma, modernizará los procesos e implantará nuevas tecnologías para mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la producción.

El plan de transformación incluye la instalación de nuevas líneas de producción antes de 2030 y el desarrollo de nuevos productos de marca propia. Todas estas innovaciones se fabricarán en Alzira y se distribuirán en toda Europa, reforzando el papel de la planta como motor de la expansión del negocio de helados de Ferrero.

La compañía ha indicado que para hacer posible esta nueva fase y optimizar la capacidad de producción, la empresa dejará de fabricar definitivamente marcas de distribución (private labels) en Alzira a finales de 2026. Se mantendrá todo el suministro regular de productos y se respetarán los acuerdos existentes. La decisión de cesar las actividades de producción de marca de distribución se aplica exclusivamente a la planta de Alzira. El resto de los centros de producción de helados del Grupo Ferrero continuarán sus operaciones actuales sin ningún cambio.

Ferrero garantiza la continuidad laboral de todos los empleados a lo largo del proceso, tanto en funciones de oficina como de producción y algunos de ellos podrán asumir nuevas responsabilidades dentro de la estructura renovada. La compañía implementará programas de capacitación y brindará apoyo para facilitar la adaptación a estos nuevos roles.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ice Cream Factory Comaker (ICFC), Franco Martino, ha señalado que “la elección de Alzira como sede de nuestro hub tecnológico europeo del helado es una clara muestra del valor estratégico de la Comunitat Valenciana en los planes de expansión continental del Grupo. Esta inversión no es sólo una apuesta por la innovación tecnológica, sino también un compromiso firme con la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la Ribera Alta. Con estos esfuerzos, transformaremos esta planta en un centro de excelencia que demostrará el liderazgo industrial y la calidad de España en toda Europa".