Los juzgados registran una denuncia por violencia de género cada 3 horas y media
Los tribunales de Sueca y Alzira contabilizan 1.253 denuncias en el primer semestre, lo que supone un aumento del 13 % respecto al mismo período de 2024
La mitad de los casos son notificados por la víctima
Alejandra Villegas, de 42 años, y su hijo Samuel, de dos años, fueron asesinados el pasado 25 de junio en Algemesí, a manos de su marido y también padre del menor. Alejandra se suma a la lista de las 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas en España durante este 2025, mientras que el machismo también se ha cobrado la vida de Samuel y otros dos menores durante estos once meses.
La víctima de Algemesí, como informó la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, no figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. Alejandra, como muchas otras víctimas del maltrato, no se atrevió a denunciar. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sueca y Alzira contabilizaron durante los primeros seis meses de este 2025 un total de 1.253 denuncias por violencia de género. En otras palabras, se contabilizan siete denuncias en ambos órganos cada día. O lo que podría ser lo mismo: cada tres horas y media una mujer denuncia un caso de violencia de género.
Esta solo es la punta del iceberg de una lacra que todavía no ha sido erradicada y que se manifiesta día a día, entre otros, a través de comentarios, gestos, acciones, maltrato psicológico y, en el último caso, la violencia física.
Aunque lamentablemente todavía hay muchas mujeres que no se atreven a dar el paso, cada vez son más las que sí que deciden romper el silencio y, así, enfrentarse a esta lacra social. De hecho, el 56,5 % de las denuncias recogidas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sueca y Alzira durante los primeros seis meses de este 2025 fueron presentadas por la propia víctima, según se desprende del informe publicado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Diez de las 1.253 denuncias por violencia de género fueron interpuestas en los propios juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sueca y Alzira, mientras que el número de denuncias registradas en las dependencias policiales asciende a 699 denuncias (55,8 % del total). Cabe recordar que estos juzgados han asumido durante los últimos años competencias específicas y, además, concentran los casos de otros partidos de la provincia tras la reestructuración judicial.
El entorno de Alejandra, como el de muchas víctimas, tampoco se atrevió a dar un paso al frente y denunciar. De hecho, el silencio de los allegados, y a pesar de las múltiples campañas de concienciación, también se recoge en este documento, ya que, a lo largo de este primer semestre, solo 17 familiares acudieron a las autoridades a denunciar la situación. No obstante, este silencio no es sinónimo de abandono, ya que, en muchos casos, el entorno acompaña a la víctima, tanto psicológicamente como animándole a denunciar el caso. El resto de las denuncias se realizaron por intervención directa de la policia.
Casi 150 denuncias más
Los juzgados comarcales han registrado un aumento del 13 % de denuncias durante el primer semestre de 2025 y respecto al mismo período de 2024. Según el informe, las sedes de Sueca y Alzira han contabilizado casi 150 denuncias más pasando de 1.110 en el primer trimestre de 2024 a 1.253 en el primer trimestre de este año.
El dato puede tener una doble vertiente. Las mujeres se atreven cada vez más a dar el paso o, por el contrario, ha aumentado el número de casos de violencia de género en la comarca. Las cifras demuestran la importancia de reivindicar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no sólo el 25 de noviembre, sino los 365 días del año para combatir esta lacra social que todavía deja cifras escalofriantes, detrás de las cuales se esconden vidas truncadas y familias destrozadas. "Que las mujeres denuncien a tiempo y esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer más". El entorno de Alejandra realizaba este llamamiento hace exactamente cinco meses con el fin de que ninguna mujer más tuviera que pasar por este infierno.
"Queremos una sociedad donde todas las mujeres vivan libres de machismo"
Un gran crespón tiñó de morado la plaza del Carbóde Alzira para conmemorar el 25N. Decenas de personas se concentraron ante el consistorio para recordar a las 38 víctimas, y tres menores, que se ha cobrado esta lacra durante 2025.
El acto se inició con la lectura del manifiesto por parte del alcalde, Alfons Domínguez, y la concejala de Igualdad, Amèlia Blanquer. Ambos denunciaron que «esta lacra no se puede asumir, por lo que el 25N es una fecha que nos interpela como sociedad y como institución». La corporación rechazó todas las formas de violencia e incidió en las nuevas formas de machismo que se llevan a cabo a través de la tecnología. «Nos enfrentamos a retos nuevos como la violencia digital, el acoso a través de las redes sociales, la grabación de vídeos o el uso indebido de la Inteligencia Artificial», explicaron.
Tras la lectura, el crespón morado se llenó con los nombres de las 38 víctimas y los 3 niños. Parte del público depositó una vela con el nombre de la víctima, la edad y el lugar en el que residían.
La conmemoración concluyó con la lectura de un manifiesto escrito por algunas alumnas del IES Rei en Jaume, en el que reivindicaron la necesidad de «alzar la voz por las mujeres que han sufrido». Añadieron: «Nuestra generación no puede quedarse callada. Asumimos el compromiso de ser el relevo porque queremos unas sociedad donde todas las mujeres vivan libres de violencia». Por ello, gritaron «no sólo por las que no están, sino también por las que están vivas, pero tienen miedo».
La mayoría de municipios de la Ribera se sumaron a esta conmemoración con las lecturas de manifiestos, minutos de silencio y, por la tarde, marchas que recorrieron las distintas calles. Benimodo, por su parte, organizó un taller para que los vecinos pudieran pintar su propio cuadro feminista, Benifaió acogió la presentación de un podcast, mientras que un grupo de jóvenes pintaron un mural participativo en Guadassuar. En Algemesí, se han organizado una serie de conferencias, que concluirán este jueves con una charla sobre los sistemas de protección oficial de las víctimas de violencia de género. n
