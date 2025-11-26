L’Ajuntament presenta "Reset Alzira", el nou programa d’ajuda psicològica i suport psicosocial per a la joventut
L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Joventut, i l’equip psicològic de l’entitat social Sembrem presenten el programa "Reset Alzira", una iniciativa integral d’atenció psicològica, resiliència i suport psicosocial adreçada a jóvens i xiquets del municipi. El projecte naix a partir dels efectes de la dana que va afectar la Comunitat Valenciana entre octubre i novembre de 2024, i pretén oferir eines i recursos per a enfortir la salut mental davant de situacions adverses.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha destacat que «'Reset Alzira' suposa un pas avant en l’acompanyament emocional de la nostra joventut. Volem que els jóvens d’Alzira tinguen al seu abast els recursos necessaris per a afrontar tant les dificultats quotidianes com les situacions d’impacte que poden afectar el seu benestar. Este programa aposta per la prevenció, la resiliència i la promoció d’hàbits saludables».
«La dana va deixar situacions molt dures"
Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha valorat molt positivament la nova iniciativa: «La dana va deixar situacions molt dures, especialment per als més jóvens. Amb "Reset Alzira" oferim un servei públic, gratuït i rigorós. És una aposta clara per cuidar la salut mental de la nostra ciutat i preparar-nos col·lectivament davant dels reptes climàtics i socials que tenim al davant».
"Reset Alzira" és un programa gratuït d’atenció i suport psicosocial impulsat per l’Ajuntament d’Alzira i finançat pel Ministeri de Joventut i Infància del Govern d’Espanya. Ha estat desenvolupat i implementat per l’equip de psicologia de Sembrem, entitat social valenciana especialitzada en salut mental i intervenció comunitària. El projecte busca reforçar la resiliència i el benestar emocional de la joventut alzirenya i ho farà aportant eines d’afrontament abans, durant i després d’una adversitat. L’enfocament és integral i té en compte els quatre àmbits vitals de la persona jove: individual, grupal, col·lectiu i comunitari. A més, s’elaborarà una guia de suport psicoemocional en situacions d’adversitat per a jóvens, famílies i professorat.
El programa s’adreça a persones de 6 a 30 anys del municipi i es preveu que beneficie fins a 7.800 jóvens. S’estructura en quatre eixos d’acció: atenció individual per a jóvens de 18 a 30 anys; tallers grupals per a jóvens de 12 a 30 anys; sessions als centres educatius de tots els nivells; i activitats comunitàries obertes a tota la població, com les Rutes PsicoNatura i accions de suport al teixit associatiu juvenil.
Les inscripcions són gratuïtes i es fan en www.sembrem.org/reset-Alzira. També es pot contactar per correu (alzira@sembrem.org), telèfon/WhatsApp (604 93 68 73) o acudir a la Regidoria de Joventut, al primer pis de la Casa de la Cultura.
Cal recordar que Sembrem, entitat amb més de 10 anys d’experiència i certificació ISO 9001, treballa conjuntament amb universitats i organismes oficials per a oferir intervencions psicològiques rigoroses, accessibles i adaptades a la realitat juvenil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
- Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
- Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
- Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira