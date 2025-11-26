El presupuesto de Cullera supera los 48 millones pese a sumar once años de impuestos congelados

El Ayuntamiento de Cullera aprobó en el pleno ordinario celebrado en la tarde del martes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 48,5 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la ciudad. Se trata, además, del undécimo presupuesto consecutivo que el consistorio presenta y aprueba dentro del plazo legal y sin incrementos en la carga fiscal, un hecho que el gobierno local considera «una prueba de estabilidad, rigor y solvencia económica». La propuesta salió adelante con los votos favorables de los grupos municipales PSPV-PSOE y Compromís, mientras que Partido Popular y Vox votaron en contra.

El gobierno municipal destacó que estas cuentas «están diseñadas para seguir reforzando los servicios públicos esenciales, impulsar la modernización urbana y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, con especial atención a las políticas sociales y a las familias». Entre las áreas que recibirán un impulso específico figuran la seguridad ciudadana, la educación, las políticas de juventud, la sostenibilidad ambiental, el reciclaje, la limpieza urbana, la promoción del comercio local, la dinamización cultural, el apoyo al tejido asociativo, y la mejora de los recursos turísticos de la ciudad.

Asimismo, el presupuesto mantiene y refuerza programas consolidados como la Escola Matinera, las becas Erasmus municipales, la Bienal del Arroz, las Noches de Ópera, el Cullera Beach Pride, las partidas dedicadas a cultura, fiestas, clubes deportivos, música, fallas, turismo, así como a numerosas asociaciones locales. «Un largo etcétera que sostiene la vida social, cultural y festiva de Cullera durante todo el año», señaló el gobierno local.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, destacó que este presupuesto «consolida un proyecto de ciudad que mira al futuro con ambición». El primer edil subrayó que mantener once años sin subir impuestos al mismo tiempo que se amplían servicios e inversiones «demuestra que una gestión responsable y transformadora es posible». «Once años de gobierno, once presupuestos aprobados dentro del plazo establecido y en la forma oportuna, sin subir los impuestos y prestando más y mejores servicios», afirmó Mayor, que prosiguió: «Estamos haciendo crecer Cullera como nunca antes, desde la solvencia, el trabajo y la planificación».

La concejala de Hacienda, Marta Tur, recalcó que estas cuentas reflejan el compromiso de un gobierno que piensa en la mayoría social y en las necesidades reales de la ciudadanía. «Cullera es cosa de todos. Cullera está viva, avanza y tiene futuro», afirmó. Tur subrayó que el presupuesto 2026 garantiza la continuidad de proyectos estratégicos, la protección de los servicios públicos y el impulso de iniciativas que refuerzan la identidad cultural, festiva y comunitaria de la ciudad. «Son unas cuentas hechas desde el diálogo, el sentido común y la visión de una Cullera cohesionada y próspera», concluyó.