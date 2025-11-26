El PSPV de l’Alcúdia agota la lista para cubrir la baja de una edil tras 8 renuncias

José Antonio Moreno Borrull tomará posesión como concejal del PSPV en el Ayuntamiento de l’Alcúdia en el pleno que se celebrará esta tarde. La entrada de Borrull es consecuencia de la renuncia durante el pasado verano de la edil de Igualdad, María José Retamino Castell, que decidió dejar el escaño en el ayuntamiento por «motivos personales». La dimisión de concejales durante la legislatura no es un hecho extraordinario, ya que, a lo largo de los cuatro años, se suelen producir dimisiones en la mayoría de municipios, sobre todo por motivos personales o laborales. Sin embargo, en este caso, los socialistas han tenido que agotar toda su lista para encontrar a un candidato dispuesto a asumir estas competencias en el equipo de gobierno.

Retamino se situaba como número ocho en la candidatura presentada por los socialistas para las elecciones de 2023. Cabe recordar que el PSPV gobierna en minoría con ocho concejales, por lo que el puesto tendría que haber recaído sobre el candidato número nueve. Sin embargo, Borrull se incorporará al equipo de gobierno pese a ocupar el puesto 17 de la candidatura, es decir, se trata del candidato que cerraba la lista socialista junto a los tres suplentes.En otras palabras, otros ocho miembros de la lista tampoco han aceptado formar parte de la corporación.

La alcaldesa en funciones, Àngels Boix, explica a Levante-EMV que «no era el siguiente candidato de la lista, ya que a la persona que le correspondía había declinado por motivos laborales». Boix añade que «ser concejal conlleva una gran implicación y hay que dedicar mucho tiempo, pero no todos disponen de él, por lo que es comprensible que no acepten entrar».

Votaciones en el pleno

La ausencia de Retamino durante el último pleno, que se suma a la baja médica del alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, agudizó la debilidad de los socialistas a la hora de votar cualquier propuesta presentada, tanto por su partido como por la oposición. De hecho, la baja de ambos, con la abstención de los dos representantes de Compromís, comportó que el PP pudiera aprobar una resolución que obligaba al equipo de gobierno a realizar una auditoría externa de las cuentas municipales de los últimos cuatro años ante, en sus palabras, «unos indicadores económicos alarmantes». El portavoz popular, José Manuel Arnandis, argumentó la necesidad de esta auditoría en que, como él señaló, la gestión presupuestaria «es un auténtico desbarajuste».

La situación económica del ayuntamiento protagonizó parte del pleno, donde las acusaciones y los reproches entre ambos partidos fueron más que evidentes. Arnandis recordó que el ayuntamiento sigue con los presupuestos prorrogados de 2024 y no ha presentado cuentas para 2026 y también indicó que un período medio de pago a los proveedores de más de nueve meses afecta negativamente a empresas y autónomos.

Los populares también consiguieron en este mismo pleno que saliera adelante una propuesta en la que exigían al alcalde a que presentara de manera inmediata un plan económico financiero al que el consistorio está obligado tras el desequilibrio con el que se cerró el ejercicio 2024. La moción salió adelante, en este caso, con la abstención del PSOE y Compromís.

Renuncias de listas

Agotar la lista es casi un hecho excepcional. En la Ribera, los casos apenas se cuentan con los dedos de una mano. Uno de los casos más sonados se produjo en agosto de 2023, cuando la candidatura presentada por el PP de Antella decidió renunciar al completo a formar parte de la corporación municipal.

Los populares alegaron no sentirse respaldados por sus compañeros de equipo de gobierno tras la realización de unas pintadas vandálicas en la casa del cabeza de lista durante la noche electoral.