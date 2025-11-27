Alumnos de Massalavés se convierten en "agentes" para combatir el maltrato animal
El CEIP Blasco Ibáñez participa en un taller para fomentar el respeto y el cariño de los animales
Los alumnos y alumnas del CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés se ha convertido durante la mañana de hoy en agentes de patrulla animal. A lo largo de la mañana, los pequeños han participado en un taller, organizado por la concejalía de Bienestar Animal, en el que han aprendido a respetar a los animales y, a su vez, a denunciar cualquier tipo de maltrato que detecten a su alrededor.
La entidad DRAM de Massalavés y la Asociación para la Defensa de Animales de Canals se han sumado a esta iniciativa junto a Otto, un peludo de doce años, que se ha ganado el cariño y el corazón de todos los niños y niñas presentes. El alumnado ha podido pasear a Otto y conocer un poco más sobre su historia.
Los menores han aprendido que tienen "el superpoder" necesario para hacer frente al maltrato animal, por lo que les han animado a denunciar cualquier tipo de violencia y a tratar a los animales con respeto. Además, los pequeños también han entregado comida para perros que, posteriormente, se ha entregado a la protectora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
- Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
- Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira
- Un motorista con signos de embriaguez colisiona contra los casalicios de Alzira y derriba el pretil del antiguo puente