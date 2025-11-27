Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos de Massalavés se convierten en "agentes" para combatir el maltrato animal

El CEIP Blasco Ibáñez participa en un taller para fomentar el respeto y el cariño de los animales

Alumnos del CEIP Blasco Ibáñez junto a Otto. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Alzira

Los alumnos y alumnas del CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés se ha convertido durante la mañana de hoy en agentes de patrulla animal. A lo largo de la mañana, los pequeños han participado en un taller, organizado por la concejalía de Bienestar Animal, en el que han aprendido a respetar a los animales y, a su vez, a denunciar cualquier tipo de maltrato que detecten a su alrededor.

La entidad DRAM de Massalavés y la Asociación para la Defensa de Animales de Canals se han sumado a esta iniciativa junto a Otto, un peludo de doce años, que se ha ganado el cariño y el corazón de todos los niños y niñas presentes. El alumnado ha podido pasear a Otto y conocer un poco más sobre su historia.

Otto, el perro de la protectora. / Levante-EMV

Los menores han aprendido que tienen "el superpoder" necesario para hacer frente al maltrato animal, por lo que les han animado a denunciar cualquier tipo de violencia y a tratar a los animales con respeto. Además, los pequeños también han entregado comida para perros que, posteriormente, se ha entregado a la protectora.

