¿Cuánto cobran los alcaldes y alcaldesas de la Ribera?

El debate sobre el sueldo de los políticos nunca acaba, aunque en más de una ocasión se aborda desde una perspectiva populista. Ya sea un empleo público o privado, todo trabajo merece una remuneración. Y dirigir un ayuntamiento no es muy diferente a hacerse cargo de una empresa, por lo que requiere una dedicación que debe ser recompensada económicamente. Sin embargo, y a pesar de que las horquillas que establece la ley según los niveles de población, a la pregunta sobre cuánto cobra un alcalde existen respuestas de lo más variopintas. En el caso de la Ribera, solo dos percibieron en 2024 más dinero de las arcas municipales que el primer edil de Alzira, la ciudad más poblada.

El censo es, precisamente, el criterio que establece la ley para determinar el salario máximo de los regidores de un municipio. Para el pasado año, por ejemplo, el límite para aquellos con un censo de entre 1.000 y 5.000 habitantes se fijaba en 46.464 euros. Mientras que en aquellas ciudades de entre 20.001 y 50.000 residentes el máximo ascendía a 63.888.

Según los últimos datos publicados sobre la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), referentes al pasado año 2024, el alcalde de Almussafes fue el que recibió una mayor remuneración por parte de un ayuntamiento: fueron 54.094,81 euros brutos, repartidos en catorce pagas. El de Alberic ocupó el segundo lugar con 47.456,92 euros. Fueron los dos únicos que superaron el salario de la máxima autoridad alzireña, que cobró 46.928 euros.

Las información facilitada por los consistorios al Ministerio de Hacienda muestra otras tres alcaldías cuyas retribuciones superaron la barrera de los cuarenta y cinco mil euros brutos: Algemesí (46.919,88), Benifaió (45.995,33) y Castelló (45.674,02). En el siguiente escalón, cuatro alcaldes o alcaldesa de la Ribera cobraron entre cuarenta y cuarenta y cinco mil euros brutos anuales. Fueron: Sollana (42.746,9), Montserrat (42.095,08), Rafelguaraf (41.871,34) y Albalat (41.632,92). El caso más llamativo es el del munícipe sollanero, pues es el que percibió un mayor sueldo de entre quienes ostentan el cargo con una dedicación parcial.

En la parte más baja de la clasificación, la alcaldesa de Massalavés fue, el pasado año, la autoridad municipal con una dedicación exclusiva que percibió un sueldo más bajo: 20.678,13 euros brutos.

Los datos ministeriales reflejan, igualmente, que hasta diez alcaldes no perciben sueldo de sus ayuntamientos, aunque sí algunas compensaciones económicas, como las retribuciones establecidas por asistencias a plenos, por ejemplo. Figuran en este apartado los munícipes de Cullera, Sant Joanet, Benimodo, Senyera, Tous, Llaurí, Gavarda, Favara, la Pobla Llarga o Polinyà. Sin embargo, el de Cullera percibió 26.025 euros de las arcas municipales. Entre los alcaldes de estos municipios se encuentran hasta cuatro diputados provinciales, cuyos sueldos oscilaron entre los 67.811,06 y los 94.104,95 euros.

Por último, el informe de salarios públicos no incluye datos sobre los ayuntamientos de l’Alcúdia, Catadau y Llombai.