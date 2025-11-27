El Consell y la CHJ ultiman el diseño del paso sobre el río Xúquer para conectar Carcaixent con la A-7

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ultima, junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, los últimos flecos administrativos del proyecto que permitirá la conexión de Carcaixent con la autovía a través de la CV-50.

Según han detallado a Levante-EMV fuentes de la conselleria, los técnicos de ambas instituciones trabajan por definir la mejor solución hidráulica para el puente que deberá sortear el Xúquer. Como ya ha informado este diario con anterioridad, el enlace se dibuja a partir de una glorieta de nueva construcción en la CV-41 que recorrería, prácticamente, en paralelo a la línea ferroviaria el trayecto hasta enlazar con la rotonda del Molí Borrego.

Es el punto por el que el nuevo vial sobrepasa el río el que centra los últimos trabajos técnicos, previos a que el gobierno autonómico pueda licitar las obras. Las mismas fuentes han explicado que, tras lo ocurrido el pasado 29 de octubre de 2024, ambas administraciones analizan con cuidado la nueva infraestructura para que sea resistente en un hipotético caso de avenida y, a su vez, no represente un problema para la correcta evacuación del agua.

Una vez los técnicos resuelvan de la forma más idónea posible cómo será el puente, comenzará la cuenta atrás para que comiencen las obras. Aunque no se ha establecido una fecha concreta, se prevé que los trabajos sobre el terreno puedan comenzar ya el próximo año, siempre que no surja ningún obstáculo administrativo inesperado. Según los planes iniciales, una vez comiencen las obras, su ejecución podría alargarse unos dos años, aproximadamente.

La construcción del enlace supondrá un hito para la ciudad, que durante décadas ha reclamado una vía directa al principal eje viario de la Comunitat. Además de suponer una mejora directa para los vecinos de Carcaixent que a diario se desplazan con sus vehículos, también permitirá liberar parte del tráfico que absorbe la variante de Alzira.

Como ya avanzó este diario, el gobierno autonómico destinará a esta infraestructura una inversión cercana a los treinta millones de euros tras decantarse finalmente por una de las diversas alternativas que han surgido a lo largo de los años. De hecho, hasta tres son los diseños que se han llegado a poner sobre la mesa en diferentes épocas, desde la conocida como segunda variante de Alzira que ofrecía a Carcaixent la posibilidad acceder a la autovía por la zona de Vilella hasta la unión a través de Benimuslem para llegar a Massalavés. Esta última era la opción que resultaba más atractiva al gobierno municipal actual, ya que al realizarse desde el sur acercaría la A-7 a las empresas del principal polígono industrial. No obstante, se descartó hace años por la elevada complejidad técnica y el consiguiente encarecimiento de la obra.

El proyecto básico dibujaba la conexión desde la rotonda del Molí Borrego, que da acceso a la autovía a través de la CV-50. La carretera avanzaría en dirección sureste hasta atravesar el río Verde para seguir, hacia el sur, en paralelo al trazado del ferrocarril. Por el camino se cruzarían tanto la carretera CV-554 entre Alzira y la Garrofera (donde se edificaría una nueva rotonda) como la CV-550, que une la capital ribereña y Alberic. Antes de llegar al Xúquer, el vial realizaría un pequeño desvío para salvar las instalaciones de la línea ferroviaria. Una vez superado el río, el enlace encontraría su punto final en una glorieta, también de nueva creación, en la CV-41. La actuación contemplaba, igualmente, la creación de un carril para bicicletas.