Cullera celebra el Día de los Mayores con una escapada cultural a València
Los asistentes visitarán algunos de los monumentos más destacados de la ciudad
El Ayuntamiento de Cullera vuelve a celebrar el Día Internacional del Mayor con un viaje cultural a la ciudad de València para promover un envejecimiento activo y fortalecer la convivencia entre sus mayores. Durante la excursión, que está programada para el 18 de diciembre, las personas interesadas recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de "cap i casal", entre los que destacan la Lonja de Seda, las Torres de Serranos, el Mercado Central, la plaza de la Reina o la plaza de la Virgen. Tras el recorrido, los asistentes podrán recargar fuerzas con una comida y una actuación de baile.
La concejala de Envejecimiento Activo de Cullera, Ana Bou, ha destacado que «el año pasado tuvimos una respuesta extraordinaria y este año repetimos la actividad en València con el fin de que puedan participar más personas». «Es una manera magnífica de juntarnos, reencontrarnos, y compartir tiempo de calidad entre nuestra gente mayor», señala.
La edil ha animado a los mayores a participar de la iniciativa, que busca mejorar el bienestar, la salud emocional, el conocimiento, la cultura y la participación activa de la gente mayor.
