Cullera celebra el Día de los Mayores con una escapada cultural a València

Los asistentes visitarán algunos de los monumentos más destacados de la ciudad

Celebración del Día del Mayor en Cullera, en una imagen de archivo.

Joan Gimeno

Cullera

El Ayuntamiento de Cullera vuelve a celebrar el Día Internacional del Mayor con un viaje cultural a la ciudad de València para promover un envejecimiento activo y fortalecer la convivencia entre sus mayores. Durante la excursión, que está programada para el 18 de diciembre, las personas interesadas recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de "cap i casal", entre los que destacan la Lonja de Seda, las Torres de Serranos, el Mercado Central, la plaza de la Reina o la plaza de la Virgen. Tras el recorrido, los asistentes podrán recargar fuerzas con una comida y una actuación de baile.

La concejala de Envejecimiento Activo de Cullera, Ana Bou, ha destacado que «el año pasado tuvimos una respuesta extraordinaria y este año repetimos la actividad en València con el fin de que puedan participar más personas». «Es una manera magnífica de juntarnos, reencontrarnos, y compartir tiempo de calidad entre nuestra gente mayor», señala.

La edil ha animado a los mayores a participar de la iniciativa, que busca mejorar el bienestar, la salud emocional, el conocimiento, la cultura y la participación activa de la gente mayor.

