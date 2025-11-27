La Diputació ayuda a los pueblos de la Ribera Baixa a tramitar la subvención para emergencias

La Diputació de València ha celebrado este miércoles un encuentro del programa ‘La Dipu en Ruta’ en Favara. La iniciativa pretende acercar los servicios de la corporación provincial a los municipios y facilitar en contacto directo con los ayuntamientos, en esta ocasión con los de la Ribera Baixa, donde la Diputación ha invertido en dos años más de un millón de euros en políticas medioambientales.

La sesión, encabezada por el diputado de Desarrollo Territorial Sostenible y Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha reunido a alcaldes, concejales y representantes institucionales con el objetivo de conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de la comarca, reforzar el acompañamiento técnico y compartir experiencias que contribuyan a un desarrollo más sostenible del territorio.

El diputado ha subrayado la importancia de avanzar en la implantación del Plan de Prevención de Emergencias, así como en la concienciación ciudadana. “Queremos que la población esté informada y preparada. Que los municipios y sus vecinos sepan que hemos aprendido de episodios como la dana. Disponer del plan implantado es un paso clave para garantizar la seguridad de todos”, ha afirmado.

Por su parte, Fernando Pradelles, jefe de Sección de Medio Natural y Gestión Forestal de la Diputació de València, ha informado de la nueva línea de ayudas para catástrofes y emergencias, dotada con 20 millones de euros para que los ayuntamientos dispongan de un presupuesto adecuado que les permita suministrarse material, mejorar infraestructuras y ejecutar inversiones orientadas a estar preparados ante futuras emergencias. Se trata de una convocatoria que en apenas unos días ha recibido 140 solicitudes municipales que establece una cuantía preasignada para cada municipio.

Por otra parte, Pradelles ha recordado la existencia de la línea de ayuda para riesgos biológicos, que permite a los ayuntamientos solicitar la intervención de la Diputación cuando se produce un desprendimiento o riesgo que afecte al casco urbano del municipio. Tras la solicitud municipal, el Servicio de Medio Ambiente realiza una visita técnica para evaluar la situación y, en caso de confirmarse que existe un riesgo biológico, la Diputación se encarga de financiar la actuación necesaria para garantizar la seguridad de la población.

Otras ayudas vigentes

Durante la mesa de trabajo, el personal técnico de la Diputación de València ha explicado a los municipios otras líneas de subvenciones vigentes, detallando los requisitos, procedimientos y ámbitos de actuación, con el fin de facilitar su tramitación y optimizar el acceso a los recursos provinciales. En este sentido, han presentado casos de municipios beneficiados, ejemplos de casos de éxito que muestran cómo estas ayudas han contribuido a mejorar servicios, infraestructuras y proyectos locales, sirviendo de referencia para otras localidades de la Ribera Baixa.

Así, el diputado Avelino Mascarell ha explicado el caso de El Palomar como ejemplo de buenas prácticas que podría replicarse en otros municipios que necesitan medios de transporte para las escuelas de verano, las personas mayores, entre otras necesidades de movilidad.

Por último, el diputado ha recalcado la importancia de trasladar los servicios provinciales al territorio para facilitar la gestión diaria de los ayuntamientos. “Queremos acercar la Diputación a los municipios, este programa nace para que no sean los ayuntamientos quienes deban desplazarse a València, sino para que nuestros técnicos se acerquen a ellos”, ha señalado.

Gracias a esta reunión se han podido detectar necesidades concretas y trabajar codo con codo con los municipios de la Ribera Baixa. “Queremos que los vecinos sepan que la Diputación está a su lado. Mientras estemos cerca de los municipios, estaremos cerca de los ciudadanos para mejorar su día a día”, ha afirmado Mascarell.

En la mesa de trabajo celebrada en la Casa de la Cultura de Favara han participado la alcaldesa del municipio, María Pilar Sala; el jefe de Sección de Desarrollo Territorial Sostenible de la Diputación de València, Fidel García Meseguer; el responsable del departamento de formación de AVA-ASAJA, Alberto Alba; la agente de Desarrollo Local del Consorci de la Ribera, Gema March; el técnico del Gabinete de Prevención Operativa del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Vicente Moya; el técnico del Área de Energía del Consorci de la Ribera, Plàcid Madramany; y el jefe de Sección de Medio Natural y Gestión Forestal, Fernando J. Pradells. Asimismo, han asistido representantes municipales de Sollana, Tavernes de la Valldigna y Sueca.