Excarcelan a un conductor tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
El accidente ha provocado retenciones
Un aparatoso accidente frontal entre dos turismos en el puente que sobrevuela la conocida zona del “avión”, a la salida de Cullera en dirección al término municipal de Sueca, ha provocado largas retenciones esta tarde. El siniestro se ha registrado sobre las 17 h a apenas un kilómetro del parque de bomberos de la localidad.
Según las primeras informaciones, en el impacto se han visto implicados dos vehículos y ha sido necesaria la intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para excarcelar al menos a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior del coche debido a la violencia del choque.
La rápida llegada de los bomberos, así como la actuación inicial de la Policía Local de Cullera y posteriormente de la Guardia Civil, que se ha encargado de regular y desviar el tráfico, no han conseguido evitar las largas retenciones formadas en ambos sentidos. Numerosos conductores han tenido que atravesar el tramo afectado a velocidad mínima, un hecho que ha generado importantes demoras en plena hora punta.
Los bomberos siguen trabajando sobre los vehículos siniestrados para asegurar la zona y permitir la retirada de los turismos afectados. Por el momento, se desconoce el estado de los heridos ni sobre las causas exactas del accidente.
