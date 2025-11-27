Excarcelan a un conductor tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera

Un aparatoso accidente frontal entre dos turismos en el puente que sobrevuela la conocida zona del “avión”, a la salida de Cullera en dirección al término municipal de Sueca, ha provocado largas retenciones esta tarde. El siniestro se ha registrado sobre las 17 h a apenas un kilómetro del parque de bomberos de la localidad.

Según las primeras informaciones, en el impacto se han visto implicados dos vehículos y ha sido necesaria la intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para excarcelar al menos a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior del coche debido a la violencia del choque.

La rápida llegada de los bomberos, así como la actuación inicial de la Policía Local de Cullera y posteriormente de la Guardia Civil, que se ha encargado de regular y desviar el tráfico, no han conseguido evitar las largas retenciones formadas en ambos sentidos. Numerosos conductores han tenido que atravesar el tramo afectado a velocidad mínima, un hecho que ha generado importantes demoras en plena hora punta.

Los bomberos siguen trabajando sobre los vehículos siniestrados para asegurar la zona y permitir la retirada de los turismos afectados. Por el momento, se desconoce el estado de los heridos ni sobre las causas exactas del accidente.