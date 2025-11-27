Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Francisco Javier Grau, primer vecino de Llaurí que imparte clases en la academia de la Policía Local de la Comunitat Valenciana

Grau impartirá la asignatura de escala básica de agentes en el IVASPE

Francisco Javier Grau. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

Llaurí está de enhorabuena. Por primera vez, un vecino de la localidad impartirá clases en la academia de la Policía Local de la Comunitat Valenciana. El ayuntamiento ha querido felicitar públicamente a Francisco Javier Grau Zahonero, conocido como "Xisco", que ha trabajado como agente en Alzira y Tavernes de la Valldigna tras ser seleccionado como docente adjunto en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) para impartir clases de escala básica de agentes.

