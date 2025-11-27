Francisco Javier Grau, primer vecino de Llaurí que imparte clases en la academia de la Policía Local de la Comunitat Valenciana

Llaurí está de enhorabuena. Por primera vez, un vecino de la localidad impartirá clases en la academia de la Policía Local de la Comunitat Valenciana. El ayuntamiento ha querido felicitar públicamente a Francisco Javier Grau Zahonero, conocido como "Xisco", que ha trabajado como agente en Alzira y Tavernes de la Valldigna tras ser seleccionado como docente adjunto en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) para impartir clases de escala básica de agentes.