El Medusa se adjudica el premio a mejor festival de música electrónica de España

El Medusa de Cullera ha sido reconocido como el mejor festival de España en los Premios Nacionales de la Música Electrónica 2025, un galardón que consolida su rápido crecimiento y su posición de referencia en el panorama internacional. El jurado ha valorado especialmente su evolución desde su creación en 2014 hasta 2025, periodo en el que ha pasado de ser una cita emergente a convertirse en uno de los principales eventos musicales del país.

"Este reconocimiento llega en un momento clave de expansión y profesionalización del proyecto", destaca la organización sobre el reconocimiento. Desde su primera edición, ha experimentado un aumento constante de asistentes, artistas y escenarios, hasta consolidarse como uno de los mayores festivales de música electrónica de Europa en número de público. La edición de 2024 reunió a decenas de miles de personas procedentes de toda España y de numerosos países, con un impacto económico significativo en la hostelería, el comercio y el sector turístico de Cullera y su entorno.

A lo largo de las distintas ediciones, el Medusa ha logrado atraer a algunos de los DJs y productores más influyentes de la escena electrónica mundial, combinando grandes cabezas de cartel con nombres emergentes. El festival ha diversificado su programación con diferentes estilos —desde el EDM y el techno hasta el hardstyle o el sonido urbano— y escenarios temáticos que conviven en un mismo recinto. Esta variedad musical, unida a la cuidada línea artística y a la presencia de espectáculos visuales de gran formato, ha sido uno de los factores mejor valorados por el jurado de los premios nacionales.

Tras recibir este premio, la organización de Medusa Festival afronta sus próximas ediciones con el objetivo de seguir creciendo en calidad, sostenibilidad y experiencia para el público. Entre sus prioridades se encuentran reforzar las medidas de seguridad, seguir mejorando los servicios al asistente y apostar por producciones cada vez más innovadoras en sus escenarios. El galardón de los Premios Nacionales de la Música Electrónica se interpreta internamente como un estímulo para continuar posicionando a Medusa entre los festivales de referencia de la escena electrónica europea y mundial.