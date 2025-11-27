La noche más fría del otoño deja temperaturas por debajo de cero en la Ribera

Los termómetros se han desplomado en la Ribera durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves hasta marcar las temperaturas más frías del otoño. De hecho, se han anotado registros más propios de una jornada de invierno, con mínimas por debajo de cero.

Las mantas durante la noche y la ropa de abrigo durante el día han ganado protagonismo en la comarca en estos últimos días de noviembre, que están marcados por las fuertes rachas de viento y un frío que, aunque normal a las puertas de diciembre, contrasta con las jornadas templadas que han dominado lo que va de época otoñal.

La temperatura mínima más baja registrada en la comarca, según los datos recopilados por la red de observatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia, se ha producido en la estación de medición de Carriona, en l'Alcúdia. El termómetro ha caído hasta los 1,3 grados negativos. Es el único punto de la Ribera en el que los termómetros han bajado de cero.

Otros se han quedado cerca. El observatorio de la Murta, en Alzira, ha caído hasta los 0,1 grados, mientras que el de Mulata, en un punto diferente del término municipal, ha anotado 0,9. El de la Travessa, en Gavarda, también ha registrado una temperatura mínima por debajo de un grado (0,2).