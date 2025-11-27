El Nou Bàsquet Alzira se impone al Elx Raíz Verde

El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira puso el colofón deseado al acto de presentación de sus 17 equipos con una victoria por 73-59 sobre el Elx Raíz Verde que le permite recuperar el bagaje positivo de resultados con cuatro victorias y tres derrotas. Los otros dos equipos ribereños, Sueca y Alginet B, perdieron si bien fueron capaces de endosar 86 y 93 puntos a Altea y la Vila, 4º y 3r clasificado respectivamente.

Los alzireños fraguaron su victoria en la primera parte. En el primer cuarto se impusieron con un 24-16. “Estuvimos muy serios, haciendo buenas rotaciones donde todos los jugadores aportaban”, destacó el entrenador. El juego fue fluido, tanto ofensiva como defensivamente, en que acabaron cogiendo los alzireños 17 rebotes más. Al descanso la ventaja ya era de doce puntos, 44-32.

Un momento del partido. / Levante-EMV

El tercer cuarto volvió a no ser bueno, con demasiados fallos. Aun así, los ribereños mantuvieron la diferencia y solo vieron recortada la ventaja con un punto que volvió a aumentar hasta el +14 final. Debutó el último fichaje, Miguel Ángel Navarro, procedente del Enguera de Autonómica.

El domingo, a las 18:30 h, el equipo visitará al Onil, recién ascendido y empatado con el Gasexpress. Alginet y Sueca se enfrentarán el sábado a las 18 h en el pabellón alginetense.